الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلب السجل الجنائي للمتهمين بخطف محام في حلوان والاعتداء عليه

الأجهزة الأمنية _
الأجهزة الأمنية _ ارشيفيه

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة اختطاف محام في القاهرة والتعدي عليه، من قبل مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص، وأقروا أمامها بوجود خلافات بينهم دفعتهم إلى ارتكاب جريمتهم.

وطالبت النيابة السجل الجنائي للمتهمين لبيان هل تم إتهامهم في قضايا سابقة وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة مع استمرار حبس المتهيمن على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية نجحت في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "مصاب بكدمات وسحجات بالوجه" بتضرره من آخر لقيامه بخطفه حال وجوده بدائرة القسم بالاشتراك مع أشخاص آخرين "غير معلومين لديه" واصطحابه داخل سيارة "ميكروباص" وتعدوا عليه بالضرب- لوجود خلافات مالية بينه وبين المشكو فى حقه- نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة "6 أشخاص"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهم باصطحاب المجنى عليه كرهًا عنه لمحافظة الدقهلية واحتجازه والتعدي عليه بالضرب مُحدثين إصابته المنوه عنها وإكراهه على توقيع إيصالي أمانة والعودة مرة أخرى لدائرة القسم، وتم ضبط إيصالات الأمانة والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

النيابة العامة اختطاف محام الأجهزة الأمنية

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