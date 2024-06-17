الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد انخفاض درجات الحرارة.. القناوية يحتفلون بعيد الأضحى على كورنيش النيل

احتفالات العيد بمحافظة
احتفالات العيد بمحافظة قنا

بدأ المئات من أهالي مدن ومراكز محافظة قنا، مساء  الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، في الخروج للتنزه والاحتفال بالعيد المبارك على ضفاف كورنيش النيل.

وكان قد عزف الآلاف من أهالي ومواطني قرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا، على الخروج والتنزه والاحتفال بعيد الأضحى المبارك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ وذلك بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته درجات الحرارة.

وعقب الاستقرار الطفيف الذي شهدته درجات الحرارة وانخفاضها قرابة الـ 3 درجات في مساء اليوم، بدأ المواطنين والأسر والشباب في الخروج والتنزه على كورنيش نهر النيل في مدن ومراكز محافظة قنا.

كرنفال فني في قنا

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد شارك الكرنفال الفني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وفرع ثقافة قنا، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع عددًا من أطفال دور رعاية الأيتام وأسر شهداء العمل، والذي أقيم بقصر ثقافة قنا، بهدف إدخال السرور والبهجة على قلوبهم ومشاركتهم فرحة العيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والعميد محمد صدقى الكومي المستشار العسكرى للمحافظة، والنائب أشرف رشاد عضو مجلس النواب، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا، وسيد تمساح رئيس المجلس المحلى لمركز ومدينة قنا، وجيهان رمزى مدير قصر ثقافة قنا، والدكتورة سلمى القاضى نائب مدير المكتب الفنى بمديرية الصحة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. 

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