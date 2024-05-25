الأهلي يواجه الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يشهد استاد القاهرة الدولي اليوم السبت 25 مايو 2024، مواجهة نارية تجمع بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، ويسعى الأهلي للفوز باللقب للمرة العاشرة في تاريخه، بينما يطمح الترجي للتتويج باللقب للمرة الرابعة.

وتأتي المباراة بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس، ما يجعل المواجهة اليوم حاسمة لتحديد من سيتوج بطلًا للقارة السمراء.

موعد المباراة

الساعة: 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة: 6:00 مساءً بتوقيت المغرب

الساعة: 7:00 مساءً بتوقيت تونس

الساعة: 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

جدول موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

التاريخ الساعة (بتوقيت القاهرة) الساعة (بتوقيت تونس) القناة الناقلة السبت 25 مايو 2024 8:00 مساءً 6:00 مساءً بي إن سبورتس 6

القنوات الناقلة

بي إن سبورتس 6: الناقل الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أون تايم سبورتس: الأرضية

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي.. حكايات من كلاسيكيات إفريقيا

مواجهات الأهلي والترجي من أعرق وأهم المواجهات في كرة القدم الإفريقية، حيث يتسم تاريخها بالندية والإثارة والتشويق.

إحصائيات تاريخية

لعب الفريقان 24 مباراة في مختلف البطولات الإفريقية، منها 22 مباراة في دوري أبطال أفريقيا و2 في كأس الكونفدرالية.

يميل التوازن لصالح الأهلي، حيث حقق 12 انتصارًا مقابل 4 انتصارات للترجي، بينما تعادلا 8 مرات.

أكثر من نصف مواجهات الفريقين (13 مباراة) انتهت بنتيجة التعادل.

أكثر من 30 هدفًا سجل خلال مواجهات الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.

التقى الفريقان في نهائي دوري أبطال أفريقيا مرتين، ففاز الأهلي في عام 2008، بينما فاز الترجي في عام 2018.

مواجهات لا تُنسى

عام 2008: فاز الأهلي على الترجي بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليحقق لقبه السادس في البطولة.

عام 2018: حقق الترجي انتصاره التاريخي على الأهلي بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليحصد لقبه الرابع في البطولة.

عام 2021: شهدت مواجهة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا انتصارات عريضة للأهلي بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

عام 2024

التقى الفريقان في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، حيث تعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس.