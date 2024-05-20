موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الزمالك و(الترجي أو الأهلي)

موعد مباراة بطولة كأس السوبر الإفريقي نسخة موسم (2023/2024)، التي تجمع بين بطل دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، الذي لم يتحدد بعد سواء الأهلي أو الترجي التونسي، وبطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية، الذي تم معرفته رسميا، عقب توج الزمالك، باللقب القاري أمس الأحد على حساب نهضة بركان المغربي، هو ما يبحث عنه كل عشاق الساحرة المستديرة والقارة السمراء بصفة عامة والزملكاوية بصفة خاصة.

موعد مباراة السوبر الإفريقي 2024

تقام مباراة بطولة كأس السوبر الإفريقي نسخة (2023/2024)، خلال شهر ستبمبر المقبل، حيث يلتقي الزمالك، مع بطل دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024) سواء (الأهلي أو الترجي التونسي).

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

وكانت مباراة الذهاب، على لقب الأميرة السمراء، بين المارد الأحمر وفريق باب سواقة، التي أقيمت السبت الماضي، على ملعب رادس انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتقام مواجهة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي، في الثامنة مساء السبت الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، على لقب دوري أبطال إفريقيا.

ويذكر أن الزمالك، قد حقق لقبه الثاني من كأس الكونفيدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي، بمجموع المواجهتين ذهابا والهزيمة بهدفين مقابل هدف، والفوز إيابا بهدف نظيف.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة كأس السوبر الإفريقي، نسخة الموسم الماضي، قد أقيمت بالمملكة العربية السعودية، على ملعب الملك فهد الرياضية، بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، واستطاع بطل الجزائر الفوز باللقب على حساب المارد الأحمر بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك وبطل دوري الأبطال

تنقل مباراة كأس السوبر الإفريقي (نسخة 2023/2024)، بين الزمالك وبطل دوري أبطال إفريقيا، سواء كان الأهلي أو الترجي التونسي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، خلال شهر سبتمبر المقبل.