الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الزمالك و(الترجي أو الأهلي)

كأس السوبر الإفريقي
كأس السوبر الإفريقي

موعد مباراة بطولة كأس السوبر الإفريقي نسخة موسم (2023/2024)، التي تجمع بين بطل دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، الذي لم يتحدد بعد سواء الأهلي أو الترجي التونسي، وبطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية، الذي تم معرفته رسميا، عقب توج الزمالك، باللقب القاري أمس الأحد على حساب نهضة بركان المغربي، هو ما يبحث عنه كل عشاق الساحرة المستديرة والقارة السمراء بصفة عامة والزملكاوية بصفة خاصة.

موعد مباراة السوبر الإفريقي 2024

تقام مباراة بطولة كأس السوبر الإفريقي نسخة (2023/2024)، خلال شهر ستبمبر المقبل، حيث يلتقي الزمالك، مع بطل دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024) سواء (الأهلي أو الترجي التونسي).

هل يقود احتفال لاعبي الزمالك بـ"الشماريخ" إلى السجن ؟

موعد مباراة الاهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بالقاهرة

ورطة الجبهة اليسرى والهجمات المرتدة.. كيف يحل كولر أزمات الأهلى أمام الترجى؟

تطورات مفاوضات الأهلى للتعاقد مع بلعيد خلال الانتقالات الصيفية

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

وكانت مباراة الذهاب، على لقب الأميرة السمراء، بين المارد الأحمر وفريق باب سواقة، التي أقيمت السبت الماضي، على ملعب رادس انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتقام مواجهة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي، في الثامنة مساء السبت الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، على لقب دوري أبطال إفريقيا.

ويذكر أن الزمالك، قد حقق لقبه الثاني من كأس الكونفيدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي، بمجموع المواجهتين ذهابا والهزيمة بهدفين مقابل هدف، والفوز إيابا بهدف نظيف.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة كأس السوبر الإفريقي، نسخة الموسم الماضي، قد أقيمت بالمملكة العربية السعودية، على ملعب الملك فهد الرياضية، بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، واستطاع بطل الجزائر الفوز باللقب على حساب المارد الأحمر بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك وبطل دوري الأبطال

تنقل مباراة كأس السوبر الإفريقي  (نسخة 2023/2024)، بين الزمالك وبطل دوري أبطال إفريقيا، سواء كان الأهلي أو الترجي التونسي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، خلال شهر سبتمبر المقبل.

الزمالك السوبر الأفريقي الاهلى موعد كأس السوبر الإفريقي الترجي التونسي نهائي دوري أبطال إفريقيا موعد نهائى دورى أبطال افريقيا مباراة السوبر الإفريقي 2024

مواد متعلقة

بصمات وضعت حمزة المثلوثى فى مقدمة نجوم الزمالك خلال الكونفيدرالية

عقب التتويج بالكونفيدرالية.. "فيفا" يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات جديدة

جوزيه جوميز: جمهور الزمالك يستحق التتويج بالكونفيدرالية

طبيب الزمالك يكشف تشخيص إصابة أحمد حمدي في نهائي الكونفدرالية

الأكثر قراءة

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)