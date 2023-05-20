السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خالد عبدالفتاح: احترمنا الترجي التونسي.. ونسعى للفوز باللقب الإفريقي

خالد عبد الفتاح
خالد عبد الفتاح

قال خالد عبدالفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن الفريق احترم الترجي التونسي قبل مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو ما منحنا التفوق وحسم تأهله إلى نهائي البطولة للمرة الرابعة علي التوالي .

وأضاف اللاعب: أن مباريات كرة القدم بها نتائج خادعة وهو ما نعلمه جيدًا ولذلك كان لاعبو الأهلي في قمة تركيزهم خلال مباراة العودة أمام الترجي على الرغم من الفوز بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الذهاب بتونس.

وأشار إلى أن الجهاز الفني واللاعبين تعاملوا مع مباراة الترجي الأولى في تونس على أنها مجرد شوط أول وانتهى، وأن هناك شوطًا ثانيًا في القاهرة وتم التحضير بشكل جيد للمباراة وبمنتهى الجدية وهو ما منح الفريق الفوز وحسم تأهله إلى نهائي البطولة.

وشدد على أن الأهلي أمامه تحديات أخرى متمثلة في بطولة الدوري الممتاز قبل الحديث عن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما أكد مدافع الأهلي أن الفريق سوف ينتظر الفائز من صن داونز والوداد، وسيتم التحضير الجيد للنهائي والبحث عن الفوز باللقب الـ١١ في تاريخ النادي.

خالد عبد الفتاح الاهلى الترجي اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كولر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

معهد الفلك: بداية فصل الصيف 21 يونيو المقبل.. وطوله 93 يومًا

وزير القوى العاملة يترأس وفد مصر الثُلاثى أمام مؤتمر العمل العربى

لم يصل إليه لاعب منذ 57 عامًا.. رقم قياسى جديد ينتظر محمد صلاح أمام أستون فيلا

انطلاق الامتحانات العملية للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/ 2023

سيولة مرورية بميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى