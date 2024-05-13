أعداد السيارات الملاكى الأعلى ترخيصًا خلال أبريل 2024

كشف أحدث تقرير صادر عن الجمعية المصرية للتأمين الإجباري عن أن عدد السيارات "الملاكى الزيرو" التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال أبريل 2024 بلغ حوالي 7724 سيارة ملاكي، بزيادة 394 عن تقرير مارس.

عدد السيارات الملاكى الأعلى ترخيصًا خلال أبريل 2024

جاء من بينها ترخيص حوالي 274 سيارة موديل 2021، و497 سيارة موديل 2022، و1286 سياراة موديل 2023، و5667 موديل 2024.

يذكر أن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات قد أوضحت في آخر تقرير لها عن شهر أبريل 2024، أن عدد المركبات المتنوعة التى تم التأمين الإجباري عليها وتم ترخيصها "زيرو" 21143 مركبة.

كما أكد تقرير أبريل أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2393 مركبة موديل 2021، و4008 مركبات موديل 2022، و3987 مركبة موديل 2023، و10755 مركبة موديل 2024.