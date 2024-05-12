الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اليوم.. "محلية البرلمان" تناقش تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب والسرفيس

المهندس أحمد السجينى
المهندس أحمد السجينى

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلًا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

وتناقش اللجنة متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن ضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لمنظومة انتظار المركبات والمواقف والساحات وتنظيم المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة الفرعية الذي انعقد في 22 أبريل 2024، مع إفادة اللجنة ببيان إيرادات ومصروفات المواقف وفقًا لآخر تحديث بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، الدقهلية) عن آخر ثلاثة أعوام مالية، واللوائح المالية المنظمة للصرف.

مواقف سيارات نقل الركاب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مجلس النواب تطوير وتحديث مواقف سيارات النقل الجماعي

مواد متعلقة

رئيس مجلس النواب يحيل تقرير الحساب الختامى إلى الحكومة لتنفيذ "الملاحظات"

الأكثر قراءة

معلومات استخباراتية وخيام للنازحين.. عروض أمريكية سرية لإسرائيل لوقف الغزو البرى لرفح

انخفاض جديد فى أسعار الحبوب والبقوليات فى الأسواق اليوم 12 مايو 2024

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

معلومات لا تعرفها عن مسجد السيدة زينب.. أحد أهم معالم القاهرة الإسلامية

زوج يقف أمام محكمة الأسرة بسبب هوسه بـ"الفيس بوك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"