اليوم.. "محلية البرلمان" تناقش تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب والسرفيس

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلًا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

وتناقش اللجنة متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن ضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لمنظومة انتظار المركبات والمواقف والساحات وتنظيم المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة الفرعية الذي انعقد في 22 أبريل 2024، مع إفادة اللجنة ببيان إيرادات ومصروفات المواقف وفقًا لآخر تحديث بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، الدقهلية) عن آخر ثلاثة أعوام مالية، واللوائح المالية المنظمة للصرف.