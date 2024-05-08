رئيس مجلس النواب يحيل تقرير الحساب الختامي إلى الحكومة لتنفيذ "الملاحظات"

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة تقرير الحساب الختامي للسنة المالية 2022-2023 متضمنا ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إلى الحكومة بالكامل، لإبداء رأيها عليه وتنفيذ ما جاء به.

وقال جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: “الرقابة من مجلس النواب رقابة مستمرة”، موجها حديثه لأعضاء مجلس النواب: “هذا ما تقومون به وعلى أعلى مستوى، وملاحظاتكم بشأن تقرير الحساب الختامي ملاحظات قيمة، تنم عن إلمام جميع أعضائه بلا استثناء بالوظيفتين الرقابية والتشريعية، ومن يقول غير ذلك عليه أن يحضر جلسة واحدة من جلسات المجلس، الجلسات التى تكون فى منتهى الرقي والقوة سواء على المستوى التشريعى أو الرقابى، ومراقبة أداء الحكومة”.

جاء ذلك ردا على طلب النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، عرض تقرير مفصل من قبل الحكومة بشأن ملاحظات وتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامي للسنة المالية 2022-2023 والتى منها القروض غير المستغلة، المشروعات الجاري العمل فيها منذ سنوات، خسائر بعض الهيئات الاقتصادية، وعرض التقرير على مجلس النواب.

التوصيات الصادرة من مجلس النواب

فيما هاجم النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، الحكومة الحالية، وذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2022-2023.

وقال خيرالله: “التحديات التي نواجها حاليا، تعني أننا في حالة حرب فعليا، إلا أن التحديات الحكومة تأقلمت مع هذه التحديات وأصبحت تصدرها كمبررات”، متابعا: “في حين أننا نشاهد دول تعيش ليل ونهار في تحديات، ورغم ذلك حققت نجاحات، مستشهدا في حديثه بالصين واليابان”.

وواصل هجومه على الحكومة، قائلا: "هو أنتوا خلاص اعتمدوا أن الرئيس بيجرى وأنتم متداريين محدش شايفكم"، مضيفا: “عندنا شغل كتير وللأسف نحن دولة صغار موظفين، أين الشمول المالي والحوكمة، فهى كلمات أصبحت غريبة علينا”.

تابع: “عندنا أرقام مرعبة، في الدين كان عندنا رقم 124 مليار جنيه ديون عام 2009-2010، وفي عام 2017 أصبح 700 مليار جنيه ديون، والآن ارتفع ذلك الرقم إلى 1049 مليار جنيه”.

أضاف خيرالله: “نريد بناء الإنسان وهو الذى يحمى البلاد، مشكلة فلسطين لن تحل إلا بعد أن تكون مصر قوية محتاجين أن نكون على قدر التحدي”.