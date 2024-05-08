الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اللجنة العامة لمجلس النواب تسمي رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة

اللجنة العامة لمجلس
اللجنة العامة لمجلس النواب

عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة الترشيحات المقدمة من الجهات ذات الصلة لعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في ضوء ما تقضي به المادتان (٣ و٤) من قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣، من قيام مجلس النواب بتسمية رئيس وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء ترشيحات الجهات ذات الصلة من نقابات مهنية ومجالس عليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وغيرها من الجهات.

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وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب وردت إليه ترشيحات من الجهات ذات الصلة المحددة وفقا للقانون لعضوية مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، لعدد من الشخصيات العامة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في مجال الطفولة والأمومة، ومن رجال الثقافة، والفنون، والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وأسفرت الترشيحات التي استقرت عليها أغلب الجهات عن اختيار كل من:

١. سحر فوزى جاد السنباطى (رئيسًا)
٢. هيام كمال مصطفى نظيف (نائبًا للرئيس)
٣. غادة فرج حافظ الدرى 
٤. سامح عوض الله السيد ابراهيم
٥. كرم ملاك كامل شاروبيم
٦. عبداللطيف صبحى محمد فريد حواش
٧. نور اسامة محمد صالح
٨. عمر خالد سعد محمد حجازى
٩. مى محمد حسنى زين الدين محمود
١٠. حنان جرجس شوقى ابراهيم
١١. سارة عزيز نصيف حكيم مرجان
١٢. دينا سيد كامل عبدالوهاب
١٣. ميراى مراد نسيم

وسيتم عرض ما انتهت إليه اللجنة العامة على المجلس بجلستة العامة اليوم للتصويت عليه.

اللجنة العامة لمجلس النواب مجلس النواب القومى للطفولة والامومة القومي للطفولة الدكتور حنفي جبالي

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