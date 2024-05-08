الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

بدء اجتماع اللجنة العامة للبرلمان لمناقشة الحساب الختامى لموازنة 2022 - 2023

الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى

بدأ اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بشكل طارئ على هامش  مناقشات البرلمان للحساب الختامي لموازنة 2022/2023.

ووفقا للائحة المجلس تتكون اللجنة العامة للمجلس من رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية  ممثلي المستقلين، بالإضافة لهيئة مكتب المجلس المكون من الرئيس والوكلين، كما يشارك في اجتماعات اللجنة العامة وزير شئون المالس البرلمانية.

مناقشة الحساب الختامى

وعقب الاجتماع يواصل المجلس خلال  الجلسة العامة لمجلس النواب المناقشات الخاصة بالحساب الختامي، حيث حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

txt

"المركزي للمحاسبات" يستعرض أمام "النواب" ملاحظاته بشأن الحساب الختامي لعام 2022-2023

txt

فخرى الفقى: 454 مليار جنيه زيادة لباب المزايا الاجتماعية فى الحساب الختامى لعام 22/ 23

 

سؤال برلمانى بشأن دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على المحليات


تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الدور الذي يقوم به الجهاز في الرقابة على المحليات لمحاسبة المسؤلين والتنفيذيين فى المحافظات على إهدار المال العام.

وتساءلت "متى"، في بيان، عن دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على الموازانات التى تدخل إلى المحافظات وكل الهيئات والمديريات ومدى صحة أوجه الإنفاق على هذه الجهات.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هناك عددًا من القرى فى المحافظات نقصه العديد من الخدمات مثل رصف الطرق وتوصيل شبكات المياه والصرف الصحى، الأمر الذي يؤثر على حياتهم اليومية بشكل سلبى، متسائلة عن دور الجهاز المركزى للمحاسبات في مراقبة غلق المصانع الحكومية وقطاع الأعمال في جميع المحافظات على الرغم من وجود عمالة فيها.

ولفتت إلى أن عدم قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بدوره فى المحليات ممثلة فى مديريات التضامن والشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة، حرم عددا كبيرا من المواطنين من إجراء عمليات تركيب المفاصل وعدم توفير الألبان للأطفال المصابين بالحساسية ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات ونقص الإنفاق على قطاع التعليم وتحسين مستوى الإنفاق على التعليم وعدم تعيين مدرسى الحصة الواحدة وحصولهم على مرتب لمدة شهرين فقط طوال العام الدراسى واقتصاص مكافأة الموظفين.

وقالت إن جميع النواب من جميع المحافظات اشتكوا أثناء مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بشأن وجود قصور من الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على موازنات المحافظات والسوق المحلي، مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بأن يكشف عن كل المديريات الأكثر إنفاقا ومتابعة أوجه الإنفاق حتى يتثنى للمواطن رؤية ومحاسبة المسئول الذى يهدر حقه.

اللجنة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رؤساء اللجان النوعية الحسابات الختامية

مواد متعلقة

وكيل الشيوخ: الهجمات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلى غير مسبوقة فى تاريخ الإنسانية

عضو بالشيوخ: مصر الكبيرة ستظل صوت العقل لإنقاذ السلام والمنطقة من الدمار

حزب الجيل: الاحتلال الإسرائيلى يصر على مواصلة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

وزير المالية يعلن إجراء تعديلات على قانون الهيئات الاقتصادية: "لم يعد صالحًا لعام 2024"

زعيم الأغلبية: نقف خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومى المصرى

فخري الفقي: 571 مليار جنيه إجمالي الديون المستحقة للحكومة لدى الغير

كتلة الحوار تدعم مساعي مصر لحل قضية فلسطين

"المركزي للمحاسبات" يستعرض أمام "النواب" ملاحظاته بشأن الحساب الختامي لعام 2022-2023

الأكثر قراءة

التوصل لنتيجة هذه المرة.. سر التفاؤل الأمريكى بمفاوضات القاهرة لإقرار هدنة فى غزة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

أخرهم مجدي شطة.. مشاهير خلف القضبان بسبب المخدرات

"التموين" تعلن عن 405 أفدنة لمناطق تجارية ولوجستية توفر آلاف فرص العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للصف الثالث الإعدادى بمدرسة الزمالك الإعدادية

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟