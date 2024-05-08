بدء اجتماع اللجنة العامة للبرلمان لمناقشة الحساب الختامى لموازنة 2022 - 2023

بدأ اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بشكل طارئ على هامش مناقشات البرلمان للحساب الختامي لموازنة 2022/2023.

ووفقا للائحة المجلس تتكون اللجنة العامة للمجلس من رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية ممثلي المستقلين، بالإضافة لهيئة مكتب المجلس المكون من الرئيس والوكلين، كما يشارك في اجتماعات اللجنة العامة وزير شئون المالس البرلمانية.

مناقشة الحساب الختامى

وعقب الاجتماع يواصل المجلس خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المناقشات الخاصة بالحساب الختامي، حيث حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

سؤال برلمانى بشأن دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على المحليات



تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الدور الذي يقوم به الجهاز في الرقابة على المحليات لمحاسبة المسؤلين والتنفيذيين فى المحافظات على إهدار المال العام.

وتساءلت "متى"، في بيان، عن دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على الموازانات التى تدخل إلى المحافظات وكل الهيئات والمديريات ومدى صحة أوجه الإنفاق على هذه الجهات.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هناك عددًا من القرى فى المحافظات نقصه العديد من الخدمات مثل رصف الطرق وتوصيل شبكات المياه والصرف الصحى، الأمر الذي يؤثر على حياتهم اليومية بشكل سلبى، متسائلة عن دور الجهاز المركزى للمحاسبات في مراقبة غلق المصانع الحكومية وقطاع الأعمال في جميع المحافظات على الرغم من وجود عمالة فيها.

ولفتت إلى أن عدم قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بدوره فى المحليات ممثلة فى مديريات التضامن والشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة، حرم عددا كبيرا من المواطنين من إجراء عمليات تركيب المفاصل وعدم توفير الألبان للأطفال المصابين بالحساسية ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات ونقص الإنفاق على قطاع التعليم وتحسين مستوى الإنفاق على التعليم وعدم تعيين مدرسى الحصة الواحدة وحصولهم على مرتب لمدة شهرين فقط طوال العام الدراسى واقتصاص مكافأة الموظفين.

وقالت إن جميع النواب من جميع المحافظات اشتكوا أثناء مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بشأن وجود قصور من الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على موازنات المحافظات والسوق المحلي، مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بأن يكشف عن كل المديريات الأكثر إنفاقا ومتابعة أوجه الإنفاق حتى يتثنى للمواطن رؤية ومحاسبة المسئول الذى يهدر حقه.