الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

زعيم الأغلبية: نقف خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومى المصرى

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن أعضاء مجلس النواب يقفون خلف القيادة السياسية في كل الإجراءات التي يتم اتخاذها لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 - 2023.

جرائم الاحتلال الإسرائيلى 

وقال "القصبي"، موجها حديثه لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي: "نوجه الشكر لسيادتكم على البيان الذي ألقيته في بداية الجلسة بخصوص الأوضاع في غزة ونضم صوتنا لك، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية، ووجوب تحمل المجتمع الدولي مسئوليته ويتوقف عن صمته المريب إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم إبادة جماعية".

وتابع القصبي: "نحن كنواب نعلن وقوفنا خلف القيادة السياسية المخلصة المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية".

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