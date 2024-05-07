فخرى الفقى: 454 مليار جنيه زيادة لباب المزايا الاجتماعية فى الحساب الختامى لعام 22/ 23

قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال عرضه تقرير اللجنة حول الحساب الختامي للعام المالي 2022/ 2023، إن الحسابات الختامية تعد مصدرا مهما للبيانات تساعد المجلس في تقديم توصياته للحكومة.

وأضاف:"أهم نتائج الحساب الختامي، وفقا للتقسيم الاقتصادي كالتالي: يشمل الحساب الختامي جملة الموارد الفعلية والاستخدامات الفعلية التي بلغت 3 تريليونات جنيه، وأهم ما تضمنته بيانات الجدول المرفق، جانب الإيرادات، حيث بلغت حصيلة الضرائب الفعلية.

ولفت إلى أن المصروفات سجلت زيادة فعلية في الأجور والتعويضات بواقع 413 مليار جنيه، تعكس تدخل الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الحساب الختامي لموازنة 2022/ 2023

وقال إن هناك زيادة للباب الرابع للمزايا الاجتماعية بقيمة 454 مليار جنيه في إطار تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وانخفاض العجز الكلي بنحو 724 مليار جنيه.

وأكد "الفقي" أن أرقام الجداول تعكس قدرة الدولة على الاستمرار في سداد التزاماتها، وتم تحقيق 164 مليار جنيه فائض فعلي، ما يساعد في سداد الدين الداخلي والخارجي.

وبالنسبة للدين العام، أضاف الفقي: "الدين العام الحكومي، 8.6 تريليون جنيه، في أغلبه ديون محلية بلغت نسبتها 71% من صافي الدين الحكومي، أما نسبة الدين الخارجي فتمثل 29% وهو مؤشر مقبول . في حين أن الدين العام الحكومي بلغ 85% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال: "الديون المستحقة للحكومة لدى الغير 571 مليار جنيه تمثل المتأخرات الضريبية 70% من جملتها، وترى اللجنة أن المتأخرات غير المحصلة من الملاحظات المتكررة للجنة وتحصيلها يخفض العجز الكلي، وترى اللجنة أن تتخذ الحكومة التدابير التشريعية والتنفيذية لمعالجة هذا الأمر".

وتضمن التقرير عددا من التوصيات المهمة، الموجهة للحكومة في مقدمتها العمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويًا، وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، فضلا عن ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.