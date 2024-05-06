"النواب" يناقش الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية غدًا

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة غدًا الثلاثاء والأربعاء ٧ و٨ مايو ٢٠٢٤، وذلك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلساته، الساعة ١١ صباحًا بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدول أعمال جلسات مجلس النواب

ويتضمن جدول أعمال جلسات المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

توصيات الحساب الختامي للموازنة

وتضمن التقرير عددًا من التوصيات الهامة الموجهة للحكومة، في مقدمتها العمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويًا، وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، فضلًا عن ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة، والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.

كما أوصى التقرير بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، حيث تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول، وأن التجهيزات تمثل نسبة 4%، الأمر الذى يشير إلى عدم التوازن بينهما ،وهذا الأمر يؤدى إلى إنشاء مبانى وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.

وكذلك أوصى التقرير الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى تتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.