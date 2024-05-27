جيش الاحتلال يعلن مصرع قياديين فى حماس برفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه اغتال قياديين في حركة حماس في الغارات الجوية التي استهدفت مراكز النازحين في مدينة رفح والتي راح ضحيتها أكثر من 35 شهيد حتى الآن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس، إن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت، بتوجيه استخباراتي للجيش الإسرائيلي والشاباك، في وقت سابق مساء الأحد، وقتلت ياسين ربيعة، رئيس مقر حماس في الضفة الغربية، خالد نجار، ضابط كبير في مقر حركة حماس في الضفة الغربية.



وأضاف جيش الاحتلال أنه نفذ الهجوم في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة.