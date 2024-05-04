رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: أدام الله بلادنا الغالية ساحة للتآخى والسلام والأمان

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

برقية تهنئة بمناسبة عيد القيامة

وجاء في نص برقية التهنئة: "بمشاعر يملؤها الود والتقدير، يسعدني أن أتوجه بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع الإخوة المسيحيين بأسمى التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، راجين المولى العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على مصر وشعبها العظيم أواصر المحبة والتآخي والوئام".

وتابع رئيس مجلس النواب: "وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة المجيدة، لنؤكد تقديرنا الكبير لجهودٍكم في ترسيخ قيم التسامح والمحبة بين جموع المصريين".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية التهنئة: "أدام الله بلادنا الغالية ساحة للتآخي والسلام والأمان.. وكل عام وقداستكم بخير".