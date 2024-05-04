السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: أدام الله بلادنا الغالية ساحة للتآخى والسلام والأمان

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

برقية تهنئة بمناسبة عيد القيامة 

وجاء في نص برقية التهنئة: "بمشاعر يملؤها الود والتقدير، يسعدني أن أتوجه بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع الإخوة المسيحيين بأسمى التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، راجين المولى العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على مصر وشعبها العظيم أواصر المحبة والتآخي والوئام".

txt

اليوم.: البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد القيامة

txt

القوات المسلحة تُهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: نعتز بمواقفكم الوطنية

وتابع رئيس مجلس النواب: "وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة المجيدة، لنؤكد تقديرنا الكبير لجهودٍكم في ترسيخ قيم التسامح والمحبة بين جموع المصريين".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية التهنئة: "أدام الله بلادنا الغالية ساحة للتآخي والسلام والأمان.. وكل عام وقداستكم بخير".

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجلس النواب البابا تواضروس الثاني عيد القيامة المجيد

مواد متعلقة

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

"مستقبل وطن": الرئيس السيسى حريص على حقوق العمال والعمالة غير المنتظمة أولوية

برلمانية: الرئيس السيسى يضع مصالح العمال نصب عينيه منذ توليه الحكم

برلمانى: توجيهات الرئيس بتخصيص 5 مليارات لصندوق طوارئ العمل تعكس حرصه على حماية حقوقهم

برلمانى: حزمة قرارات الرئيس السيسى تنتصر لحقوق الطبقة العاملة

عمرو هندى: الرئيس السيسى حريص على دعم العامل وتشجيع العمالة

"الشيوخ" ينعى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس

حزب "المصريين": توطين الصناعات الاستراتيجية يسهم فى حماية الأمن القومى

الأكثر قراءة

وزير المالية يزف بشرى بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على تلبية الاحتياجات المستقبلية

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام الثلاثة المقبلة

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية