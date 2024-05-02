"مستقبل وطن": الرئيس السيسى حريص على حقوق العمال والعمالة غير المنتظمة أولوية

أشاد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة مخصصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال، قائلا الرئيس حريص على مصلحة العامل المصري ودعم العمالة المصرية بشكل غير مسبوق.

دور العامل المصري فى دعم جهود ورؤية الدولة

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد في كل مناسبة على دور العامل المصري فى دعم جهود ورؤية الدولة للوصول للجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 و2050، والتنمية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية والمشروعات القومية التى نفذتها الدولة ودورها في توفير آلاف فرص العمل، ودعم العمالة غير المنتظمة بشكل عام.

إنشاء بيئة عمل سليمة

وأشار شعبان رأفت عبد اللطيف، إلى أن الرئيس السيسى، أكد على أهمية العمل وحرصه على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث السبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة، وهذا بدوره يساهم يعكس اهتمام القيادة السياسية بالعمل قيمة العامل فى الجمهورية الجديدة، وأن العامل كان وسيظل هو كلمة السر فى التنمية الشاملة المراقبة.

وأشار إلى أن العامل المصرى في مختلف المجالات ترك بصمة واضحة وصريحة في قطاعه، قائلا:" لا ننسي جيش مصر الأبيض، والأطقم الطبية، والصناع والحرفيين، والعمالة غير المنتظمة التى تشكل عددا كبير من سوق العمالة المصرية وأهمية التدريب والتأهيل لسوق العمل.