السبت 04 مايو 2024
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مصر

القوات المسلحة تُهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: نعتز بمواقفكم الوطنية

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد لعام 2024.

وجاء في نص التهنئة: "قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.. يطيب لى أن أبعث لقداستكم بأسمى آيات التهانى بحلول عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيده عليكم وعلى الإخوة الأقباط من أبناء مصر بالصحة والخير والبركات".

عطاء وتضحيات ووفاء بالمهام

وتابع: "أود أن أعرب لكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي تؤكد دومًا أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر وتاريخها الزاخر المجيد".

وواصل: "بهذه المناسبة المجيدة، فإننى أشيد بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب.. حفظ الله مصر وبارك عطاءكم وكل عام وقداستكم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بهذه المناسبة.

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الفريق أول محمد زكى يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

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الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى نظيره البريطانى

وأصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى من الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا مماثلًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بنفس المناسبة.

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