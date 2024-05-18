السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 23 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بطنطا

مخبز
مخبز

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من تحرير 23 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، وذلك أثناء حملة في مركز وبندر طنطا، خلال 24 ساعة، وذلك تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز في مركز ومدينة طنطا، وذلك بالتعاون الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، ومدير إدارة تموين مركز طنطا، ومفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.

وحررت الحملة 23 مخالفة لمخابز بلدية وسياحية، لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وقائمة الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة. 

كان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لمنظومة الخبز.

وعلى صعيد منفصل، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط إحدى السيدات بمحافظة الغربية لقيامها بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الغربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع مديرية أمن الغربية، قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بمحافظة الغربية، واتخاذها من الكيان مقرًا لممارسة نشاطها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بزعم منحهم دورات تعليمية في مجال التمريض، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (عدد من شهادات اجتياز الدورات التدريبية "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - عدد من شهادات اجتياز الدورات التدريبية خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات - مجموعة من طلبات واستمارات الالتحاق بالكيان - 2 أكلاشيه - 2 دفتر تحصيل نقدية - جهاز حاسب آلي بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي").

وتماتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

وزير التموين والتجارة الداخلية مدير إدارة تموين مركز طنطا محافظ الغربية ضرورة استمرار الحملات التموينية الغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية

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