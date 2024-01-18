الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى نظيره البريطانى

جانب من لقاء القائد
جانب من لقاء القائد العام للقوات المسلحة ونظيره البريطاني

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، "جرانت شابس" وزير الدفاع البريطاني، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط، وكذا علاقات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الرؤى والجهود المشتركة لتجنب التصعيد القائم ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

فيما أشاد وزير الدفاع البريطاني بالدور المصري الفاعل في محيطها الإقليمي، خاصة مع استمرار الأزمة الراهنة في قطاع غزة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير البريطاني بالقاهرة.

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