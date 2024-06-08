وفقًا لـ"قانون العقوبات".. هل يُحبس عمرو دياب بعد واقعة الصفع؟

أثارت واقعة تعدي المطرب عمرو دياب على أحد معجبيه بالصفع على الوجه حالة كبيرة من الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تساؤلات عن إمكانية إنزال عقوبة قانونية على "الهضبة".

وفي مقطع فيديو متداول، يظهر عمرو دياب وهو يصفع معجبًا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، ما أثار غضبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر قانوني، لـ"الدستور"، إن الواقعة تندرج تحت "جنحة الضرب" الواردة في قانون العقوبات، والتي تعني أن "شخصًا تعدى بالضرب على شخص آخر، سواء تسبب في جرحه أم لا".

وأضاف المصدر: "الضرب من الجنح البسيطة مقارنة بغيرها، ما دامت لم تصل إلى مرض الضحية أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة تزيد على 20 يومًا. لكن في حال تسبب الضرب هذا في مرض المجني عليه وأعاقه عن ممارسة الأعمال الأساسية الشخصية أكثر من 20 يومًا، تصبح جنحة ضرب مشددة، وتكون عقوبتها شديدة، وفقًا للمادة رقم 241 من عقوبات القانون المصري".

وأوضح أن ثبوت "جنحة الضرب" في القانون يتطلب توافر عدة شروط، هي: إثبات الواقعة في محضر رسمي بقسم الشرطة، وتأكيد أمين شرطة أو ضابط ممن حرروا المحضر أنه شاهد آثار التعدي نتيجة الضرب، إلى جانب وجود تقرير طبي قبل مرور 12 ساعة على الواقعة، مع تطابق هذا التقرير مع المحضر، من حيث آثار الضرب، والأداة المستخدمة فيه.

وبالنسبة للعقوبات، قال المصدر إن "عقوبات جنحة الضرب في القانون المصري تتدرج وفقًا لنوع الإصابة والضرر الذي أحدثه فعل الضرب، بداية من الحبس عدة أشهر أو سنة، أو دفع غرامة مقدارها من 10 إلى 20 جنيها مصريا، في حال كانت آثار الضرب أو التعدي على المجني عليه تتطلب علاجا لأقل من 20 يومًا".

وأضاف: "أما في حال إثبات أن المجني عليه يحتاج إلى علاج لأكثر من 20 يومًا، فتكون العقوبة السجن مدة عام إلى عامين، أو دفع غرامة مالية مقدارها 10 جنيهات أو العقوبتين معًا".

واختتم: "إذا كان المجني عليه لم يصب بأي آثار أو جروح أو كدمات، ولم يثبت واقعة الضرب من خلال محضر رسمي، هنا لا يواجه الجاني أي عقوبة".