نادى زفتى ينظم بطولته الدولية الأولى للشطرنج فى يونيو

في إطار التعاون بين نادي زفتي الرياضي، بمحافظة الغربية، ومنطقة الشطرنج بالغربية، تم الاتفاق على تنظيم أول بطولة دولية للشطرنج بنادي زفتى في الـ 22 من يونيو المقبل.

وقد قام رئيس منطقة الشطرنج بالغربية، المحاسب محمد خلاف، بزيارة إلى نادي زفتى، أمس الجمعة، والتقى مسؤولي النادي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، واتفق الطرفان على تنظيم هذه البطولة الدولية الأولى لنادي زفتي في لعبة الشطرنج في التاريخ المحدد.

وخلال الزيارة، استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، رئيس منطقة الغربية للشطرنج، وقام الأخير بتقديم درع المنطقة لنادي زفتي تقديرًا لما حققه الفريق خلال مشاركته في دوري الموسم الماضي وصعوده لدوري النخبة، وأحقية النادي في تنظيم بطولة دولية خاصة به ضمن الأجندة الدولية

وخلال اللقاء، جرى حديث بين خلاف، وأعضاء مجلس إدارة نادي زفتى، حول الإنجاز الذي حققه فريق النادي بقيادة حمدي أبو الخير، المشرف العام على الفريق، وطالب رئيس منطقة الغربية نادي زفتي بالاستمرار في دعم فريق شطرنج النادي، وبناء قاعدة من الناشئين تسمح له في الاستمرار على القمة داخل محافظة الغربية وبين محافظات الدلتا.

وصرح رئيس نادي زفتى مصطفى الشوربجي بأن هذه البطولة ستكون فرصة للاعبي الشطرنج في المنطقة للمشاركة في منافسات دولية، وستساهم في تطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم. كما أكد على حرص النادي على استقطاب لاعبين متميزين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذه الفعالية.

ويلعب نادي زفتى الرياضي، ضمن دوري النخبة للشطرنج وصعد إليه من الدوري الممتاز في الموسم المنقضي، بعد أن تخطى أندية عريقة ليصل بين أفضل ٦ أندية بين الأندية التي تلعب هذه اللعبة في مصر، حيث يبلغ عدد اللاعبين المصريين المُسجلين داخل الاتحاد الدولي للشطرنج، وهو عدد ضعيف بما عليه هذه المستويات المتميزة داخل مصر حيث يوجد بمصر لاعبيين مميزين على المستوي الدولي.