سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 18-5-2024 فى مصر

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 18-5-2024 في مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مع دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة وتوافر سيولة دولارية في كافة البنوك المصرية تكفي احتياجات السوق المصري وفقا للعرض والطلب.



سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 18-5-2024 في مصر

يقدم الدستور للقراء تحديثات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 18-5-2024 وفقا للوحة التعاملات المالية في البنوك حيث تشهد أسعار صرف العملة الأمريكية انخفاض تدريجي وإليكم أسعار الصرف في البنوك كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 46.83 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع.

الدولار في بنك القاهرة بنحو 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في المصرف العربي الدولي وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 46.85 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية يتداول الدولار الأمريكي بنحو 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

في بنك كريدي اجريكول سجل الدولار الأمريكي نحو 46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

في ميد بنك سجل الدولار نحو 46.95 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 46.8 جنيه للشراء و46.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

الدولار في بنك مصر بنحو 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 50.91 جنيه للشراء و50.07 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني بنحو 59.32 جنيه للشراء و59.51 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.48 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 152.82 جنيه للشراء و153.19 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بنحو 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.