السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 18-5-2024 فى مصر

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 18-5-2024 في مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مع دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة وتوافر سيولة دولارية في كافة البنوك المصرية تكفي احتياجات السوق المصري وفقا للعرض والطلب.


سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 18-5-2024 في مصر

يقدم الدستور للقراء تحديثات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 18-5-2024 وفقا للوحة التعاملات المالية في البنوك حيث تشهد أسعار صرف العملة الأمريكية انخفاض تدريجي وإليكم أسعار الصرف في البنوك كما يلي:-

 

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 46.83 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع.

الدولار في بنك القاهرة بنحو 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع.

txt

الظروف السياسية والعسكرية تقول كلمتها.. توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة

txt

سعر طن الأسمنت اليوم الخميس 16 مايو 2024 وأسعار مواد البناء

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في المصرف العربي الدولي وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 46.85 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية يتداول الدولار الأمريكي بنحو 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

في بنك كريدي اجريكول سجل الدولار الأمريكي نحو 46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

في ميد بنك سجل الدولار نحو 46.95 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 46.8 جنيه للشراء و46.9 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم بنك مصر

الدولار في بنك مصر بنحو 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع.

txt

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 17-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

txt

الفراخ البيضاء بـ90 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

أسعار العملات في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 50.91 جنيه للشراء و50.07 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني بنحو 59.32 جنيه للشراء و59.51 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.48 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 152.82 جنيه للشراء و153.19 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بنحو 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً 

الغرف التجارية: وفرة في السلع عقب توافر سيولة دولارية في البنوك

سعر الدولار اليوم الدولار سعر الدولار الجنيه المصري الدولار الامريكي العملة الأمريكية سعر الدولار اليوم بنك مصر سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

مواد متعلقة

الغرف التجارية: وفرة السلع فى الأسواق بعد استقرار الدولار

الأكثر قراءة

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تطور العلاقات بين روسيا والصين

جدل فى واشنطن بعد رفع العلم الأمريكى مقلوبًا بمنزل قاضٍ بالمحكمة العليا

الكشف على 917 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقفط ضمن "حياة كريمة"

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات صناعية وتكنولوجية فى بنى سويف

"أكسيوس": محادثات "أمريكية - إيرانية" لتجنب التصعيد فى المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟