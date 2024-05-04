رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد جاء فيها:



برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة



قداسة البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

تحية تقدير وإعزاز لقداستكم،،،

يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إلى قداستكم وجميع الأخوة المسيحيين بخالص التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم بالخير والبركات، وعلى وطننا الغالى بالأمن والاستقرار.

وأضاف: مع أطيب التمنيات لنا جميعًا بمستقبل واعد لشعب تآلف نسيجه وتلاحمت الروابط بين أبنائه، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حفظ الله مصرنا الغالية وبارك شعبها العظيم، كل عام وقداستكم بخير.