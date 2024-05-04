السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد جاء فيها:


برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة


قداسة البابا  تواضروس الثاني
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

تحية تقدير وإعزاز لقداستكم،،،

يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إلى قداستكم وجميع الأخوة المسيحيين بخالص التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم بالخير والبركات، وعلى وطننا الغالى بالأمن والاستقرار.

txt

اليوم.: البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد القيامة

txt

مترجمة لـ24 لغة.. تفاصيل رسالة البابا تواضروس لأبنائه في عيد القيامة

وأضاف: مع أطيب التمنيات لنا جميعًا بمستقبل واعد لشعب تآلف نسيجه وتلاحمت الروابط بين أبنائه، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حفظ الله مصرنا الغالية وبارك شعبها العظيم، كل عام وقداستكم بخير.

رئيس مجلس الشيوخ البابا تواضروس عيد القيامة برقية تهنئة الرئيس السيسي

مواد متعلقة

"مستقبل وطن": الرئيس السيسى حريص على حقوق العمال والعمالة غير المنتظمة أولوية

برلمانية: الرئيس السيسى يضع مصالح العمال نصب عينيه منذ توليه الحكم

برلمانى: توجيهات الرئيس بتخصيص 5 مليارات لصندوق طوارئ العمل تعكس حرصه على حماية حقوقهم

برلمانى: حزمة قرارات الرئيس السيسى تنتصر لحقوق الطبقة العاملة

عمرو هندى: الرئيس السيسى حريص على دعم العامل وتشجيع العمالة

"الشيوخ" ينعى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس

حزب "المصريين": توطين الصناعات الاستراتيجية يسهم فى حماية الأمن القومى

"صحة النواب" تناقش قانون التزام المرافق العامة بإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية

الأكثر قراءة

عاجل| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام الثلاثة المقبلة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

سعر الذهب اليوم السبت 4-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الصيت ولا الغني

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية