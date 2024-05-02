الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عمرو هندى: الرئيس السيسى حريص على دعم العامل وتشجيع العمالة

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على دعم العامل المصرى وتشجيع العمالة، وذلك إيمانًا منه بدروهم في تحقيق التنمية الشاملة في الجمهورية.

خفض معدلات البطالة

وأضاف هندي، أن الدولة المصرية عملت على مدار السنوات الأخيرة على خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة في الانخفاض تدريجيًا منذ عام 2014 وأحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية.

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الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي

وأكد عضو مجلس النواب، أن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وعودة حركة السياحة أحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة، إضافة لزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع عدد المشروعات القومية ما ساهم في تنشيط عجلة النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الدولة أولت من خلال وزارة العمل اهتمامًا بالغًا بملف رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومتابعة تشغيلهم وخاصة: عمال المقاولات، والزراعة الموسميين، والمناجم والمحاجر وعمال البحر، واليوم رئيس الجمهورية يؤكد أهمية العمالة فى الجمهورية الجديدة.

النائب عمرو هندي مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي العامل المصري التنمية الشاملة الدولة المصرية

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