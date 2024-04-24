الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: ذكرى تحرير سيناء رمز للصمود والعزيمة المصرية القادرة على حماية سيادتها

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

تقدم النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء.

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عيد تحرير سيناء ومناقشة الموازنة الجديدة أبرز عناوين صحف الأربعاء

أروع أمثلة في البطولة والتضحية

وقال "هندي"، في تصريحات صحفية اليوم، إن ذكرى تحرير سيناء تعيد لأذهاننا كيف ضرب رجال القوات المسلحة أروع الأمثلة في البطولة لتحرير أرضنا المباركة من الاحتلال، وأعادوا سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن العظيم ووجهوا رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصري لا يقبل الهزيمة أو التفريط في حبة واحدة من أرضه، مضيفًا بأن تلك الذكرى ستظل عالقة في قلوبنا.

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حفل فني باستاد العريش الرياضي في ذكرى تحرير سيناء 42 (صور)

رمز الصمود 

وذكر النائب عمرو هندي بأن مصر خاضت حروبًا عسكرية ودبلوماسية كللت بفرض سيادتها على كامل أراضيها، وتلقين العدو درسًا قاسيًا لن ينساه، متابعًا: "تحرير سيناء كان رمزًا للصمود والثبات، والعزيمة الشديدة على تحقيق النصر ونحن نستذكر هذه الذكرى".

وقال النائب عمرو هندي إنه في تلك الذكرى التي تحررت فيها سيناء، يجب أن نثني على الإرادة الوطنية التي جعلت من تلك البقعة في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار بما يعود بالنفع على مصر واقتصادها القومي لافتًا إلى أنه على مدار 10 سنوات نجحت الدولة في استعادة سيناء من براثن الإرهاب، ولم تدخر الدولة جهدًا في حربها للقضاء على الإرهاب، وإعادة تعميرها من جديد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وضع  يرافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد أصيل عرفانًا وتقديرًا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته.

تهنئة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة النائب عمرو هندي

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