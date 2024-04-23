الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حفل فني باستاد العريش الرياضي في ذكرى تحرير سيناء 42 (صور)

جانب من الحفل
جانب من الحفل

أقامت مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء مساء اليوم، حفل فني كبير في استاد العريش الرياضي، تحت رعاية د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بحضور اللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية،وايمان عبد الجابر وكيل الوزارة-رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم،وايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، ورائد برغوث مدير شركة أبناء سيناء، وسعدية محمود، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء للخير والتي قامت برعاية الحفل.

وقال وكيل الشباب والرياضة بشمال سيناء إن الحفل بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء الثانية والأربعين واحتفال شمال سيناء بعيدها القومي، اذ أقيم الحفل بالملعب الرئيسي والذي قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء بتفقده صباح اليوم بعد تطويره بمبلغ 29 مليون جنيه.

وتضمن أوبريت حكاية سيناء، فقرات فني شعبي، وفني تعبيري، وعرض جمباز فريق كيدز شو، وعرض كاراتية.

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مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء استاد العريش الرياضي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عيد تحرير سيناء

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