"نرعاكم كأهالينا".. رشا راغب تشارك في حفل الفائزين بالجائزة الصحية (صور)

شاركت د.رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، في الحفل الختامي للإعلان عن الفائزين بجائزة السعودي الألماني الصحية "نرعاكم كأهالينا" للنسخة الثانية 2023 بصفتها رئيس لجنة التحكيم، وذلك بحضور ومشاركة د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس صبحي بترجي مؤسس مجموعة السعودي الألماني الصحية، والدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمجموعة السعودي الألماني الصحية مصر وشمال إفريقيا، ونخبة من كبار شخصيات المجتمع المدني والخبراء في مجال الرعاية الصحية.

وأعربت د.رشا راغب عن سعادتها لهذا اليوم كحصاد لكافة ما تم بذله من جهود من المتقدمين للجائزة بمشروعاتهم المنفذة فى مستشفيات من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية مما كان لها الأثر الايجابي في تحسين جودة القطاع الصحي بمصر، وتقديم الخدمات الصحية والعمل على تطويرها.

وتمنح الجائزة لمن قدموا أداءً استثنائيًا في تقديم الخدمة الصحية للمريض وذويه، تقديرًا وتكريمًا للجهود المبذولة في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمريض، وتحقيق الاستدامة والمستشفيات الخضراء، وتحسين تجربة المريض في مصر.

حفل الفائزين بالجائزة الصحية

حفل الفائزين بالجائزة الصحية

حفل الفائزين بالجائزة الصحية

حفل الفائزين بالجائزة الصحية

حفل الفائزين بالجائزة الصحية

حفل الفائزين بالجائزة الصحية

حفل الفائزين بالجائزة الصحية