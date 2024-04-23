الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الشباب لافتتاح تطوير المرحلة الأولى من استاد العريش

دكتور محمد عبد الفضيل
دكتور محمد عبد الفضيل شوشة

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء.

وتشمل زيارة الوزير إلى محافظة شمال سيناء افتتاح تطوير المرحلة الأولي من استاد العريش الرياضي، ووضع حجر الأساس لحمام السباحة التدريبي وافتتاح عمارات فندقية بالمدينة الشبابية وتفقد الأنشطة الشبابية والرياضية "اللقاء الرياضي لشباب الجامعات ويلا كامب واللقاء الشبابي لنادي القيادات والكيانات الشبابية، بجانب حضور ختام مهرجان الهجن وتوزيع الجوائز على الفائرين".

وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة إلى محافظة شمال سيناء في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وضمن الزيارات التي ينفذها الوزراء والمسئولون إلى المحافظة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها واستقرار الأمور بفضل جهود القوات.

يشارك في اللقاء المنعقد في ديوان عام المحافظة اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وثمّن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بمختلف ربوع شمال سيناء، ودعم الشباب بالمحافظة ببرامج ومشروعات متكاملة للنهوض بهم فكريًا ومعرفيًا وعلميًا ورياضيًا، وذلك ضمن استراتيجية وطنية ترتكز على الاستثمار في الشباب والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم المتنوعة.

افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء

وأكد المحافظ على افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، في شتى القطاعات ومن بينها قطاع الشباب والرياضة، لافتًا إلى أن محافظة شمال سيناء تشهد طفرة كبيرة في المنشآت الشبابية والرياضية.

وكان افتتح د.محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، اليوم، مهرجان سباق الهجن في مضمار نادي الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، بحضور، اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، اللواء أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، وجازي سعد عضو مجلس النواب، سعدية محمود، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء للتنمية، والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل.

وأكد المحافظ أن المهرجان يقام على مدار يومين بمناسبة احتفال محافظة شمال سيناء بالعيد القومي وذكرى تحرير سيناء، بحضور عدد من المحافظات المهتمة برياضة الهجن، لافتًا إلى إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش المهرجان.

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اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وزير الشباب والرياضة مدينة العريش استاد العريش الرياضي المدينة الشبابية

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