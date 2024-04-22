"الوطنية للتدريب" تبدأ تدريب الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" (صور)

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عبر صفحتها الرسمية (فيسبوك) عن استقبالها متدربات الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، بعد اجتيازهن جميع مراحل التقديم الشاقة للبرنامج، مرورًا بالتسجيل الإلكتروني وفرز الأوراق والاختبارات التي اختتمت بالمقابلات الشخصية للمتقدمات.

بدأ اليوم بجلسة تعريفية عن الأكاديمية والخدمات التي تقدمها، ثم انطلقت فعاليات اليوم التدريبي الأول للبرنامج، والذي تبدأ من خلاله رحلة ممتدة تتنوع فيها الدراسة بين المعارف النظرية ودراسات الحالة العملية من محاضرات وورش عمل ونقاشات حوارية مفتوحة وزيارات تفاعلية.

ويعتبر برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" من أهم برامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" التي تقدمها الأكاديمية تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تهدف لتنمية المهارات الشخصية والقدرات القيادية لدى السيدات المصريات من خلال صقل المعارف النظرية لديهن وإتاحة المجال للتدريب العملي والملاحظة الدقيقة والتعرف على المؤسسات المختلفة في الدولة.

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر صفحتها الرسمية فيسبوك" عن إتمام أولى مراحل التقدم للالتحاق بالدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بغلق باب التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والانتقال إلى المراحل التالية، وهي مرحلة الفترة، ثم تليها مرحلة الاختبارات واستلام الأوراق، ثم مرحلة المقابلات الشخصية.

ويستهدف "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" انضمام الشباب المصري القادر على خلق الحلول الإبداعية للتحديات المختلفة واجتيازها لتحقيق أحلامه، وكان مساء أمس آخر موعد للتقديم 15 أبريل 2024 حتى الساعة 11:59 مساءً.

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يتيح الفرصة للشباب المصري الموهوب في المجالات المختلفة لتبادل الخبرات والمعارف لتوفير تطور ونمو أسرع لمواهبهم وحصل العديد من خريجي البرنامج على الكثير من الجوائز في البطولات والمسابقات المحلية والدولية المختلفة، ووضع شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بجميع دفعاته هي اللَّبِنَة الأولى لعدد من المبادرات والمؤسسات التي أحدثت تأثيرًا في قدرات الدولة المصرية مثل "الأكاديمية الوطنية للتدريب"، "منتدى شباب العالم"، "مؤسسة حياة كريمة"، "المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية أبدأ"، "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" وغيرها..

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