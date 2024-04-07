الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم حلقات الموسم الأول من NTA Podcast مع ختام شهر رمضان

تختتم الأكاديمية الوطنية للتدريب، حلقات الموسم الأول من NTA Podcast مع ختام شهر رمضان المبارك بلقاء مميز بعنوان "رمضان كان حاجة تانية"، مع الضيفة الدكتورة ميرفت أبو عوف الخبيرة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تحاورها الإعلامية هاجر جميل خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكانت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، قد التقت بمتدربات الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، وذلك في أولى زيارتهن للأكاديمية بعد تخطيهن كافة مراحل الاختبارات والقبول في البرنامج.