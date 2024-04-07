الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

سكرتير عام شمال سيناء يبحث استعدادات عيد الفطر المبارك

الاجتماع
الاجتماع

عقد اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اجتماعًا مع قيادات المحافظة لبحث استعدادات مختلف مديريات الخدمات والإدارات المركزية بالمحافظة لعيد الفطر المبارك، بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور عبدالعال البدري، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات المركزية، على ضرورة استعداد كل جهة للعيد.

وأعلن الغندور، عن تفعيل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

ووجَّه الغندور، بتجهيز الساحات المخصصة لصلاة العيد في مختلف مدن المحافظة بالتنسيق بين مديريات الأوقاف والصحة والحماية المدنية والمرور والكهرباء ومجالس المدن.

وشدد الغندور، على ضخ كميات إضافية من المواد البترولية والمواد الغذائية والسلع الأساسية ومستلزمات عيد الفطر المبارك، وتشكيل لجان للمرور على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروض للاستهلاك الآدمي، بجانب استمرار عمل منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مع استمرار عمل المخابز.

ووجه الغندور، بتكثيف الحملات لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة العيد، ومنع أي تعديات وإزالتها في المهد، بجانب تكثيف الحملات المرورية ومتابعة مواقف السيارات وانتظام العمل وفقًا لتعريفة الركوب المعتمدة.

وأكد الغندور، على رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الادوية والأمصال اللازمة والتأكد من وجود الأطباء خلال فترة العيد، بجانب التنبيه علي الحماية المدنية اللازمة للجاهزية لمواجهة المواقف الطارئة، واستمرار أعمال النظافة بالشوارع وتجهيز الحدائق والأماكن العامة وتوفير عمال إنقاذ على الشواطئ.

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