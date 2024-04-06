السبت 06 أبريل 2024
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محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد عددا من المشروعات بالعريش والشيخ زويد ورفح

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتفقد عددا من المشروعات بالعريش

أجرى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه المهندس ناجي إبراهيم محمد، مدير عام منطقة تعمير شمال سيناء والمهندس غريب حسن، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية في مدن العريش والشيخ زويد ورفح.


وبدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية في مدينة العريش، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة وذلك للاستفادة من المشروع.


كما تفقد المحافظ يرافقه مدير عام منطقة تعمير شمال سيناء، مواقع تنفيذ التجمعات التنموية في مدينتي رفح والشيخ زويد بمناطق الحسينيات والوفاق والمهدية والظهير.


ووجه المحافظ، باتخاذ اللازم نحو سرعة إنجاز الأعمال على أحسن وجه وذلك لتسليمها لأهالي مركزي رفح والشيخ زويد وذلك لعودة الحياة وتوفير الخدمات لأهالي تلك التجمعات.


كما تفقد المحافظ، سير العمل بمشروع سوق وموقف الشيخ زويد، موجهًا بسرعة تشغيل السوق والموقف في أسرع وقت لخدمة أهالي مركز الشيخ زويد، بجانب تفقد عدد من المدراس والمنشآت التعلمية التي يجري انشاءها بالشيخ زويد ورفح.


وأشار المحافظ، إلى اهتمام جميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف مدن المحافظة.

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اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء منطقة تعمير شمال سيناء هيئة الأبنية التعليمية الشيخ زويد العريش

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