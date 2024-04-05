الجمعة 05 أبريل 2024
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محافظات

محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين في المسابقات القرآنية (صور)

تكريم محافظ شمال
تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية

كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الفائزين في المسابقات القرآنية، خلال الاحتفال بليلة القدر الذي نظمته المحافظة بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش،بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية، في حضور الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، اللواء اسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش، فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات الدينية وأعضاء المجموعة البرلمانية والفائزين وأسرهم.

وأكد المحافظ، علي إقامة ٤ مسابقات للقرآن الكريم ذات جوائز ماليه قيمه،مشيرا إلي تضاعف أعداد المتسابقين بالمقارنة بالعام الماضي.
وقدم المحافظ، التهنئة لأبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك،موجها التحية لأسر الفائزين علي الجهود المبذولة في تحفيظ أبناءهم القران الكريم.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة للمسابقة كونها فرصة عظيمة للارتقاء بمستوى تلاوة القرءان الكريم، إضافة إلى تحفيز أبناء المحافظة على المشاركة في المسابقات الكبرى، وتقديمهم كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن الكريم.
ومن جانبه، قال الشيخ محمود مرزوق مدير عام الأوقاف، انه تم تنفيذ ٤ مسابقات للقرآن الكريم وهي  المسابقة المحلية السنوية المشتركة بين وزارة الأوقاف والمحافظة وجوائزها بقيمة ٢٠٠ ألف جنيه والمسابقة القرآنية علي روح المرحوم فاروز قويدر  وجوائزها بقيمة ١٠٠ ألف جنيه والمسابقة القرآنية علي روح المرحوم ابراهيم محمد فخرو وجوائزها بقيمة ١٠٠ ألف جنيه،معلنا عن تكريم ٥٣٤ فائزا  من عموم المحافظة.

وأضاف مرزوق، أن مستويات مسابقة القرآن الكريم المشتركة أربعة وهي حفظ 5 أجزاء من القران الكريم للمرحلة الابتدائية والمستوي الثاني حفظ 10 أجزاء للمرحلة الإعدادية والمستوي الثالث في حفظ نصف القران الكريم للمرحلة الثانوية والجامعية والمستوي الرابع في حفظ القرآن الكريم كاملا للجميع.

تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية
تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية
تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية
تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية
تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية
تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية
تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية
تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية
تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية
تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية
تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية
تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية
تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية
تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية
تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية
تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية
تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية
تكريم محافظ شمال سيناء للفائزين في المسابقات القرآنية
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المسابقات القرآنية المدينة الشبابية الدولية بالعريش مديرية أوقاف شمال سيناء عيد الفطر المبارك

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