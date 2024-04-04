الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد موسم حصاد القمح بمدرسة الزراعة بالعريش

المحافظ يتفقد
المحافظ يتفقد

شهد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، موسم حصاد القمح والشعير في مزرعة مدرسة "الشهيد محمد أيمن بكير" الثانوية الزراعية المشتركة بالعريش، في حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، المهندس جمال الدع، مدير عام مديرية الزراعة، ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني في مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ، أن محافظة شمال سيناء تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في شتى القطاعات خاصة قطاع الزراعة، حيث توفر محطة معالجة مياه بحر البقر 5.6 مليون مترًا مكعبًا من المياه تكفي لزراعة 456 ألف فدان بوسط سيناء، ولدينا مياه ترعة السلام التي تروى مساحة 275 ألف فدان أخرى، بخلاف المشروع الكبير المتمثل في التجمعات التنموية ومنح كل مواطن منزل ومساحة 5 أفدنة زراعية، أي أن المحافظة ستصل قريبا الى زراعة مساحة لا تقل عن مليون فدان بما يتوافر لديها من مقننات مائية.

وأشاد المحافظ، بالدور المجتمعي الذي يقوم به التعليم الفني في المحافظة، من خلال طرح منتجات المدارس الفنية في الأسواق بأسعار مناسبة للمواطنين في ظل توجيهات القيادة السياسية بتوافر جميع السلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع جميع المواطنين لمواجهة موجة الغلاء.

وأضاف حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى زراعة 12 فدان قمح و3 أفدنة شعير و4 افدنة طماطم وفداني باذنجان في مزرعة المدرسة الزراعية، بخلاف المحاصيل الصيفية، مؤكدًا على تجهيز مساحة 11 فدان لزراعتها بأشجار الزيتون.

وأشار ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني في مديرية التربية والتعليم، أن المحافظ خلال جولته التفقدية قام بزيارة عنبر الدواجن الخاص بالمدرسة وبه دورتي دواجن بطاقة إنتاجية 4000 دجاجة تم بيعها بالكامل للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

بدوره، أكد المهندس جمال الدع، مدير عام مديرية الزراعة بشمال سيناء، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح والشعير على مستوى المحافظة بلغت 2343 فدانًا على مياه الأمطار من بينها 343 فدان قمح و2000 فدان شعير.

IMG-20240404-WA0045
IMG-20240404-WA0045
IMG-20240404-WA0044
IMG-20240404-WA0044
IMG-20240404-WA0043
IMG-20240404-WA0043
IMG-20240404-WA0059
IMG-20240404-WA0059
IMG-20240404-WA0041
IMG-20240404-WA0041
IMG-20240404-WA0060
IMG-20240404-WA0060
IMG-20240404-WA0039
IMG-20240404-WA0039
IMG-20240404-WA0040
IMG-20240404-WA0040
IMG-20240404-WA0038
IMG-20240404-WA0038
IMG-20240404-WA0061
IMG-20240404-WA0061
IMG-20240404-WA0037
IMG-20240404-WA0037
محافظ شمال سيناء حصاد القمح وزارة التربية والتعليم التعليم الفنى اشجار الزيتون

مواد متعلقة

محافظ شمال سيناء يسحب قرعة نتيجة المسابقة الرمضانية لليلة القدر لطلبة التربية الخاصة

أوقاف شمال سيناء تكرِّم 533 بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم.. غدًا

محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

إنشاد ديني وأمسيات شعرية في سهرات رمضانية لقصور الثقافة بالأقصر

"بيطري الأقصر" يشكل لجانا للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

رئيس مدينة الأقصر يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود والمواقف

وزارة الشباب تكرم فتيات شمال سيناء بالدورة الرمضانية لكرة القدم النسائية

شباب ورياضة شمال سيناء تُعلن فتح باب العضوية لبرلمان شباب مصر

الأكثر قراءة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

تعاقد الأهلي مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائي"

انهيار منزل في المنوفية.. وصاحبه يناشد المحافظ إعادة بنائه: لدي 4 أبناء

هل الإنسان أصله قرد؟.. على جمعة يجيب

وزارة العمل: "أحد إجازة عيد الفطر" للقطاع الخاص "من الرصيد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى