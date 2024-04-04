محافظ شمال سيناء يشهد موسم حصاد القمح بمدرسة الزراعة بالعريش

شهد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، موسم حصاد القمح والشعير في مزرعة مدرسة "الشهيد محمد أيمن بكير" الثانوية الزراعية المشتركة بالعريش، في حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، المهندس جمال الدع، مدير عام مديرية الزراعة، ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني في مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ، أن محافظة شمال سيناء تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في شتى القطاعات خاصة قطاع الزراعة، حيث توفر محطة معالجة مياه بحر البقر 5.6 مليون مترًا مكعبًا من المياه تكفي لزراعة 456 ألف فدان بوسط سيناء، ولدينا مياه ترعة السلام التي تروى مساحة 275 ألف فدان أخرى، بخلاف المشروع الكبير المتمثل في التجمعات التنموية ومنح كل مواطن منزل ومساحة 5 أفدنة زراعية، أي أن المحافظة ستصل قريبا الى زراعة مساحة لا تقل عن مليون فدان بما يتوافر لديها من مقننات مائية.

وأشاد المحافظ، بالدور المجتمعي الذي يقوم به التعليم الفني في المحافظة، من خلال طرح منتجات المدارس الفنية في الأسواق بأسعار مناسبة للمواطنين في ظل توجيهات القيادة السياسية بتوافر جميع السلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع جميع المواطنين لمواجهة موجة الغلاء.

وأضاف حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى زراعة 12 فدان قمح و3 أفدنة شعير و4 افدنة طماطم وفداني باذنجان في مزرعة المدرسة الزراعية، بخلاف المحاصيل الصيفية، مؤكدًا على تجهيز مساحة 11 فدان لزراعتها بأشجار الزيتون.

وأشار ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني في مديرية التربية والتعليم، أن المحافظ خلال جولته التفقدية قام بزيارة عنبر الدواجن الخاص بالمدرسة وبه دورتي دواجن بطاقة إنتاجية 4000 دجاجة تم بيعها بالكامل للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

بدوره، أكد المهندس جمال الدع، مدير عام مديرية الزراعة بشمال سيناء، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح والشعير على مستوى المحافظة بلغت 2343 فدانًا على مياه الأمطار من بينها 343 فدان قمح و2000 فدان شعير.

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