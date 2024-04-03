إنشاد ديني وأمسيات شعرية في سهرات رمضانية لقصور الثقافة بالأقصر

شهد فرع ثقافة الأقصر، عددًا مكثفًا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالًا بشهر رمضان، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ برعاية وزارة الثقافة.

ونظمت مكتبة الكيمان الثقافية، ليلة من ليالي رمضان الثقافية، متضمنة محاضرة بعنوان "انتصارات العاشر من رمضان" ألقاها شعبان سعد، موضحًا أن معركة أكتوبر كانت لتحرير أرض مصرية والسورية التي احتلها العدو، من تباشير نصر أكتوبر، أنه وقع في شهر رمضان شهر الصيام، وكان شعارهم الله أكبر، والعدو الإسرائيلي روج لخط بارليف أنه خط لا يقهر، ولكن قهره المصريون بخراطيم المياه، ومن عوامل النصر التخطيط الجيد، والاستعداد والتعاون بين العرب والإتحاد فيما بينهم، ونفذ ورشة قرأت كتاب بعنوان "سليمان وبلقيس" تأليف د. محمد برانق سردها محمد زين العابدين وتتضمن القصة كيفية إسلام بلقيس مع سليمان، وحديث الهدهد عن بلقيس ملكة سبأ وعرشها العظيم، ونفذت ورشة فنون تشكيلية رسم فانوس رمضان نفذها أحمد أمين بصحبة رواد المكتبة مستخدم ألوان الخشب والفلوماستر.

واختتمت الليلة الثقافية بفقرة إنشاد ديني بعنوان "المسك فاح" إلقاء الطالبة أحلام عبدالجواد وجنى عادل.

كما توالت الليالي الرمضانية في قصر ثقافة حسن فتحي، وتضمنت محاضرة بعنوان "بطولات الجيش المصري في حرب العاشر من رمضان" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن حرب العاشر من رمضان إعجاز وإنجاز، وشهداء القرنة بطولاتهم في حرب أكتوبر.

ونفذت ورشة فنون تشكيلية عن مظاهر رمضان نفذها حسن رفاعي، وأمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "شهر الصوم"، وفقرة انشاد ديني للمنشد على سيد.

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، حيث نظم قصر ثقافة الطارف ليلة رمضانية تضمنت محاضرة بعنوان " قيمة الإقتصاد في حياتنا "ألقاها العادلي حسان متحدثا عن أهمية الإقتصاد للفرد والمجتمع، والمساعد في إدارة ميزانية الأسرة ومساعدة الفرد كيفية إستخدام الأفضل للموارد المحدودة، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقى قصائد "الي شهداء أكتوبر، أنت مين في حب مصر، بقيت انسي"، ونفذت ورشة فنون تشكيلية عن مظاهر رمضان نفذها حسن رفاعي.

كما توالت الليالي الرمضانية في قصر ثقافة الأقصر بمركز شباب الجوهرة وتضمنت الليلة محاضرة بعنوان "الصيام وصحتنا النفسية" حاضرتها حياة عبد الرحيم موضحة معنى الصيام والتحكم في النفس، والصيام صحة نفسية، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "مصر حبيبتي "، وقصيدة بعنوان "الأم" ألقاها محمد عبد العليم، ونفذت ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رمضانيات" نفذتها نفيسة عبد الرحيم ومشيرة طلعت، واختتمت الليلة بتواشيح دينية للشيخ ناصر الأنصاري.

ثقافة الاقصر

ثقافة الاقصر

ثقافة الاقصر