الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جامعة العريش تناقش آليات وضوابط حماية البيانات والمعلومات الشخصية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش، بإشراف الدكتور هانى العلاقمي  والدكتور منجة إبراهيم بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ندوة بعنوان "آليات وضوابط الحفاظ على البيانات الشخصية في ظل ثورة الاتصالات والعولمة من منظور العلم والدين والقانون".

وأكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، على أهمية موضوع الندوة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وانتشار استخدام الإنترنت، مشددا على ضرورة توعية الطلاب والمجتمع بمخاطر مشاركة البيانات الشخصية دون وعي، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز ثقافة حماية البيانات الشخصية.

وتضمنت الندوة ثلاثة محاور في المنظور العلمي، ناقش الخبراء في هذا المحور التحديات الأمنية والتقنيات الحديثة لحماية البيانات الشخصية، وفي المنظور الديني، ركز علماء الدين على أهمية الخصوصية والأخلاقيات في استخدام البيانات، وفى المنظور القانوني، استعرض القانونيون التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

وفي نهاية الندوة عرضت الدكتورة هند عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مجموعة من التوصيات أهمها: 

- توعية الطلاب والمجتمع بأهمية حماية البيانات الشخصية. 
- تشجيع البحث العلمي في مجال حماية البيانات الشخصية.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جامعة العريش شمال سيناء البيانات الشخصية الإنترنت محور التحديات الأمنية والتقنيات الحديثة

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