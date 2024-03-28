بيطرى الأقصر يشكل لجان للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع

شكلت مديرية الطب البيطرى بالأقصر، عددا من اللجان الطبية البيطرية، تزامنا مع الحملة القومية الأولى لسنة ٢٠٢٤ للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ، بمختلف مدن وأحياء المحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبتكليف من الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر.

وتخصص تشكيل اللجان الطبية البيطرية خلال الحملة كالتالي:

-لجنة التحصين التابعة لوحدة الحلة البيطرية بااسنا برئاسة د.محمد السيد رئيس الوحدة.

-- لجنة التحصين التابعة لوحدة الدير البيطرية باسنا برئاسة د.صلاح محمد عبد المتعال رئيس الوحدة.

-لجنة التحصين التابعة لوحدة اصفون البيطرية برئاسة د.هيثم محمد السيد رئيس الوحدة.

وتشكلت لجان أخرى بادارة القرنة وارمنت والبياضية والزينية والاقصر البيطرية.

كما قام د.علاء النوبى بعمل ندوة إرشادية بيطرية بوحدة العديسات البيطرية تحدث فيها عن تربية الطيور.

كما قامت قامت د.بسمة نادر طبيبة وحدة النمسا البيطرية بإسنا، بعمل ندوة إرشادية بيطرية بالجمعية الزراعية بقرية النمسا بااسنا عن أهمية التحصينات الوقائية الدورية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وتناشد مديرية الطب البيطرى بالأقصر بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير المديرية مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة لتحصينها ضد هذه الأمراض الوبائية حفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها وحرصا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيواني.

حملة الطب البيطرى بالأقصر

حملة الطب البيطرى بالأقصر

حملة الطب البيطرى بالأقصر

حملة الطب البيطرى بالأقصر

حملة الطب البيطرى بالأقصر