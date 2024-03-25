الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس الأقصر يوجه بفحص شكاوى وطلبات المواطنين وإرسالها للأجهزة المعنية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر بشكل دوري أسبوعيًا.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة لتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كل الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون. 

وتم خلال اللقاء بحث عدد حوالي ٧ شكاوى وطلبات مقدمة من قبل المواطنين، وأكد الدكتور علي الشرابي على ضرورة سرعة الرد على كل الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كل القطاعات، مشيرًا إلى أنه يتم الفحص والرد على كل الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

كما وجه الدكتور علي الشرابي، مدير خدمة المواطنين بالمدينة، بسرعة متابعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين وإرسالها للأجهزة المعنية والتي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة الذي تقدم به المواطنون الأولى بالرعاية، وذلك استمرارًا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدًا أن رئاسة مجلس مدينة الأقصر تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، وهو ما أسهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

وقام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بتنفيذ أعمال تزيين عدد من الشوارع الرئيسية والميادين بمجسمات من الفوانيس والنجوم والأَهِلَّة، تكسوها أنوار الليد الملونة.

وأوضح الدكتور علي الشرابي أن هذه المجسمات نفذتها رئاسة مجلس مدينة الأقصر بناءً على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بمثل هذه الأعمال لحرص المحافظة مشاركة المواطنين فرحتهم في الابتهاج باستقبال شهر رمضان المبارك، وبإبراز مظاهر البهجة بالمحافظة، وتزيين شوارعها وميادينها، واستهدفت أعمال التزيين عددًا من المناطق داخل المدينة وهي كالآتي:

كورنيش النيل وميدان مرحبا وميدان المحطة وميدان سيدي أبوالحجاج وميدان الإبروتيل وأمام بوابة ميناء الأقصر الجوي، وتتم أعمال التزيين بصورة سنوية حيث إن شكل الديكورات الخاصة بتزيين الميادين تتطور وتتجدد بشكل ملحوظ كل عام قبل حلول الشهر الكريم.

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رئيس مدينة الأقصر المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر إدارة خدمة المواطنين مدينة الأقصر المواطنين

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