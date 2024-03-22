الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وفد من "الشباب والرياضة" يزور شمال سيناء لمتابعة المشروعات القومية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار وفد من وزارة الشباب والرياضة، مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، وكان في استقبالهم إيهاب حسن عبدالوهاب، لمتابعة المشروع القومي لرياضة المرأة، والمشروع القومي لرياضة الرواد، ومركز تنمية مهارات الأيتام رياضيًا وكشفيًا "ها أنا أحقق ذاتي"، والمشروع القومي لتدريب الأفراد ذوي الإعاقة، ومركز تدريب خماسي كرة القدم فتيات "ألف بنت.. ألف حلم".وضم الوفد كلا من الدكتورة غادة جميل، مدير عام الإدارة العامة للقادة الشعبية، دكتور سامح عبدالعال منصور، مدير إدارة المشروعات القومية، والدكتورة سامية عيد عبدالهادي، إدارة الخدمة العامة والتطوع، دكتور إسلام محمد محمود، المشرف العلمي لمشروع مراكز اللياقة البدنية.

الزيارة تأتي بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ودكتور عمرو حداد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك لمتابعة سير المشروعات الرياضية ومستوى الأداء الرياضي للمتدربين، ومدي الإستفادة من تلك المشروعات، وذلك بحضور ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، وليد ابو خليل مدير إدارة الرياضة.

ومن جهته، أكد حسن عبد الوهاب، وكيل الوزارة بشمال سيناء، أهمية دعم الشباب وتوفير بيئة مناسبة لتطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم الرياضية، وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، مؤكدًا على اهتمام وزارة الشباب والرياضة  في تطوير المواهب الشابة في سبيل تعزيز الرياضة المصرية، والمساهمة في بناء جيل قوي يستطيع اعتلاء منصات التتويج.

وكان قد انطلقت الدورة الرمضانية فى خماسي كرة القدم لطلاب الجامعه وشباب مركز الشهداء، والتي ينظمها مركز شباب الشهداء خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع جامعه شرق بورسعيد التكنولوجيا، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، والرياضة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وأوضح ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الدورة الرمضانية تقام خلال الفترة من19 مارس حتى 5 أبريل المقبل، مؤكدا توفير المناخ المناسب للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية المختلفة داخل مراكز الشباب لما لها من دور فعال في اكتشاف المهارات الإبداعية لدى الشباب وتنميتها لما يعود عليهم بالفائدة من الناحية النفسية والصحية والذهنية.

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وزارة الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء ادارة المشروعات القومية المشروع القومي لرياضة المرأة مركز تنمية مهارات الأيتام وزير الشباب والرياضة الدورة الرمضانية

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