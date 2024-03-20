الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تضامن شمال سيناء: تكريم 124 من حفظه القران الكريم بفرع القومي للسكان

التكريم
التكريم

كرم علي غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، يرافقه نوال سالم مدير فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، عدد 124 من حفظة القرآن الكريم، بمنحهم الجوائز المالية، وذلك خلال الاحتفال السنوي الذي نظمته الجمعية لتكريم حفظة القرآن الكريم بالعريش، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، على أن الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في المجتمع المصري، باعتبارها أحد أضلاع الدولة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن شباب اليوم هم قادة المستقبل وهم عضد الامة، موجهًا الشكر للجمعية علي تعليم وتحفيظ الأطفال القرآن الكريم وتدبر معانيه.

وأضافت نوال سالم، أنه جرى تكريم 124 طفلا وطفلة من حفظة كتاب الله من أبناء نادي الطفل بالجمعية، لافتة إلى أن الاحتفال يقام للعام الثاني على التوالي.

كما أشارت إلى أن التصفيات جرت لمدة شهر ونصف بين الأطفال من خلال نادي الطفل بالجمعية بمشاركة لجنة حكم مكونة من 5 مشايخ من مشايخ مديرية أوقاف شمال سيناء.

ولفتت إلى تزامن الاحتفال مع الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، تلك الذكرى الغالية على قلوبنا جميعًا، مؤكدة على أن القرآن الكريم يقوم بتعديل سلوك الأطفال وتنشئتهم تنشئة اجتماعية سليمة.

واستعرض الشيخ خميس حمدي، ممثل مديرية أوقاف شمال سيناء، مكانة القرآن الكريم ومكانة حفظة كتاب الله في الدنيا والأخرى، حيث أن أهل القرآن لهم مكانة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى.

وقدم التحية لحفظة القران الكريم من أبناء شمال سيناء، مثمنًا جهود الجمعية في تحفيظ كتاب الله للأطفال وتنشئة جيل من حملة كتاب الله.

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وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء المجلس القومي للسكان حفظة القرآن الكريم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أبناء شمال سيناء

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