هشيل ذنبه طول عمرى.. أول تعليق من "عصام صاصا" بعد الإفراج عنه

علّق مؤدي المهرجانات الشعبية، عصام صاصا، على أزمته الأخيرة بعد واقعة حادث "دائري المنيب" الذي أودت بحياة شاب، دهسته سيارة "عصام".

وقال "صاصا": "الحمد لله على قضاء ربنا اللهم لا اعتراض، ربنا يرحم الراجل اللي أنا هفضل شايل ذنبه طول عمري، بس ربنا شاهد على اللي حصل ومحدش هيحس باللي أنا شوفته وعيشته الساعات اللي فاتت".

وتابع: "ربنا يصبر أهله ويرحمه وشكرًَا لكل إخواتي اللي سألوا عليا وشكرًا لكل الناس اللي دافعت عن عصام وعارفة إن عصام عمره ما يأذي حد بس ده قضاء ربنا"، مضيفًا:" أنا طبعًا ليا حق الرد، بس أنا فعلًا تعبان جدًا واللي أنا فيه مش سهل، ياريت تقدروا ده ولما أحس إني بقيت أحسن شوية، هوضح كل حاجة".

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن كانت قد ألقت القبض على مؤدي المهرجانات الشعبية عصام صاصا عقب دهسه بسيارته أحد الأشخاص الذي توفى على الفور، وذلك خلال عودة "عصام" من إحيائه إحدى حفلاته في وقت متأخر من الليل على الطريق السريع.