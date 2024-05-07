جامعة سوهاج تشارك فى برنامج تدريبى بمجال ريادة الأعمال والاقتصاد الدائرى

شارك وفد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج من كليات الزراعة، العلوم، التجارة والحاسبات والذكاء الاصطناعي في البرنامج التدريبي الذي نظمه مشروع مسار بالتعاون مع الجامعة، لتدريب الموجهين والمدربين في مجال ريادة الأعمال والاقتصاد الدائري، وذلك بأحد الفنادق الخاصة بمحافظة أسوان.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن التدريب يهدف إلى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ليتمكنوا من تقديم خدمات التوجيه والتدريب لشباب رواد الأعمال بالمجتمع المحلي، لكي يصبحوا قادرين على تنفيذ مشروعاتهم وتنمية الاقتصاد الوطني، الي جانب نشر فكر وثقافة الاقتصاد الدائري داخل الجامعة وخارجها، مؤكدًا أهمية الاقتصاد الدائري الذى يهدف إلى تقليل الهدر في المواد الخام وتقليل النفايات والانبعاثات الضارة والحفاظ على المناخ، الذي يأتي ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار، أن التدريب تم على مرحلتين؛ الأولى تم تدريب أعضاء هيئة التدريس على مفهوم وأساسيات ريادة الأعمال وكيفية توجيه ودعم المشروعات الناشئة، والتعامل مع أصحاب الأفكار وتوجيههم خلال رحلتهم لتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات ناشئة من خلال الخدمات التي تقدمها حاضنة مسار، بينما تم في المرحلة الثانية التعريف بالمهارات والأدوات المحددة المتعلقة بالاقتصاد الدائري، وتصميم المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال الدائرية، وتطبيق استراتيجيها لتطوير شركات ناشئة دائرية حقيقية، موضحًا أن أعضاء هيئة التدريس الذين اجتازوا البرنامج سوف يشاركون في جميع الأنشطة والتدريبات.