جامعة سوهاج تنجح في تطبيق مبادرة زراعة الأسطح.. وتطلق المرحلة الثالثة

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، المرحلة الثالثة من زراعة الأسطح بكلية العلوم، والتي تمثل جزءًا من سلسلة المبادرات التي تنفذها الجامعة خلال الفترة السابقة، في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" والاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة مصر 2030.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن إدارة الجامعة وضعت خطة زمنية لتعميم المشروع على أسطح جميع الكليات لتعظيم الإستفادة منه ولتحويل الكليات إلى أماكن منتجة، لاستغلال مساحاتها في زراعة نباتات مثمرة من الخضر والفاكهة وغيرها لفوائدها الاقتصادية والغذائية والبيئية، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء الجمالية على أسطح المباني، مشيدًا بدور كلية العلوم في تنفيذ تلك المبادرة لما لها من مردود بيئي وصحي واقتصادي واجتماعي.

وأضاف أن هذه التجربة تعمل على نشر ثقافة الوعي البيئي والتغيرات المناخية، وزيادة نسبة الأكسجين، إلى جانب إضافة لوحات جماليه للسطح، ومنع حدوث الحرائق نتيجة تراكم المخلفات، مضيفًا أن من أهم أولويات الكلية هو دعم أهداف التنمية المستدامة.

إجراء تدخل جراحي دقيق لأحد أبناء غزة

وصرح بأن فريق طبي بقسم العظام بمستشفي سوهاج الجامعي، نجح في إجراء تدخل جراحي دقيق لأحد أبناء غزة الذين يتلقون العلاج بالمستشفي، حيث تم تغيير كامل لمفصل الفخذ، موجهًا شكره للفريق المعالج من قسمي العظام والتخدير، والهيئة التمريضية المعاونة، مشددًا علي الاستمرار في مناظرة جميع الحالات ومتابعة حالتهم الصحية أول بأول واجراء الفحوصات الدورية لهم حتي تماثلهم التام للشفاء.

استطرد أنه تم تقييم الحالة الصحية لأحد المرضي الأشقاء من أهالى غزة، ويبلغ من العمر 41 عاما ويعانى من خلع بمفصل الحوض منذ 6 أشهر، وعلى الفور تم إجراء العملية الجراحية للمريض وتركيب مفصل حوض كامل، مضيفًا أن إدارة المستشفي تولي اهتمام كبير ورعاية مستمرة لجميع مصابي غزة منذ أن وطأت اقدامهم داخل المستشفي الجامعي.