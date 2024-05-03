جامعة سوهاج تطلق أولى قوافلها التوعوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أطلقت جامعة سوهاج أولى قوافلها التوعوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، لمراكز وقرى ونجوع محافظة سوهاج، في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة هذه الظاهرة، حيث نُفذت أولى القوافل بقرية الغريزات بمركز المراغة.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تهتم بشكل كبير بتناول القضايا المجتمعية، وكذلك التحديات التي تواجه الشباب الجامعي بهدف الارتقاء بمداركهم وفهمهم السليم لكافة الموضوعات، موضحًا أهمية التوعية بتلك الظاهرة التي باتت من القضايا الشائكة وتحديًا أمام أهداف الإصلاح والتنمية ومكتسبات الوطن ومقدراته.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الدولة تبذل مجهودات واسعة لمعالجة أسباب هذه الظاهرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وذلك عن طريق المبادرات الرئاسية وتنفيذ الخطط التنموية الشاملة والواسعة النطاق، موضحًا أن قطاع خدمة المجتمع ينفذ سلسلة من الندوات والقوافل التوعوية بهذه الظاهرة بهدف مكافحتها والقضاء عليها.

أشار الدكتور عماد صموئيل وهبة، وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه تم تنفيذ القافلة بالتعاون مع ثلاث كليات وهي كلية التربية، الآداب، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. وتم خلال اللقاء مع أهالي قرية الغريزات ومعلميها وطلاب مدارسها التوجيه بضرورة التكاتف لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

وأكد على أهمية دور المؤسسات التعليمية في دعم جهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة من خلال الأنشطة التعليمية والمناهج الدراسية والفعاليات المدرسية المختلفة.

واستعرض كلًا من الدكتور أحمد عبد الحكيم، وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة هبة عبد المعتمد، المدرسة بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، أهمية دور الأسرة والمدرسة في تنشئة الأطفال والشباب على احترام القوانين وعدم اللجوء للهجرة غير الشرعية، وأسباب الظاهرة وأضرارها وكيفية مواجهتها في المجتمع المصري.