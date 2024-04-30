التحالف الوطنى يقدم 2233 مشروعًا تنمويًا للأسر الأكثر احتياجًا بسوهاج.. صور

قدم التحالف الوطني بالتعاون مع جمعية الأورمان عدد (2233) مشروعًا تنمويًا متمثلًا فى محلات تجارية وورش نجارة أو حياكة أو حدادة، حيث جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد طفرة كبيرة، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلًا ثابتًا لهذه الأسر مع الأخد فى الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا، والتى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

وأشار "شعبان" إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة سوهاج، التي تقوم بتذليل كل العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

جدير بالذكر أن الجمعية تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.