الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى يقدم 2233 مشروعًا تنمويًا للأسر الأكثر احتياجًا بسوهاج.. صور

جانب من المشروعات
جانب من المشروعات

قدم التحالف الوطني بالتعاون مع جمعية الأورمان عدد (2233) مشروعًا تنمويًا متمثلًا فى محلات تجارية وورش نجارة أو حياكة أو حدادة، حيث جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد طفرة كبيرة، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلًا ثابتًا لهذه الأسر مع الأخد فى الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا، والتى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

وأشار "شعبان" إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة سوهاج، التي تقوم بتذليل كل العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

جدير بالذكر أن الجمعية تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.

 

 

IMG-20240430-WA0028
IMG-20240430-WA0028
التحالف الوطني مشروع تنموى للأسر للأسر الأكثر احتياجا توفير فرص مديرية التضامن الإجتماعي نهضة كبيرة

مواد متعلقة

مرسال تشارك فى قافلة التحالف الوطنى الثامنة لدعم الأشقاء الفلسطينيين

الأكثر قراءة

مقترح تموينى لإنتاج رغيف خبز بوزن وسعر جديد

مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

أزمة محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل يعاقب الشيخ بالسجن بعد اتهامها بالزنا؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس