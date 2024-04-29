الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مرسال تشارك في قافلة التحالف الوطني الثامنة لدعم الأشقاء الفلسطينيين

مساعدات مرسال
مساعدات مرسال

شاركت مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في القافلة الثامنة للمساعدات الإنسانية والإغاثة والعلاجية التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

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وقالت هبة راشد، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مرسال  - في تصريح اليوم-  إن المؤسسة شاركت  في قافلة التحالف بـ7  قاطرات  تضم 5 قاطرات مواد غذائية وقاطرة تحتوي على ملابس وقاطرة أخرى تحتوي على أدوية وأسرة طبية.

وأشارت إلى أن إجمالي شاحنات مؤسسة مرسال  المرسلة لقطاع غزة  بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي   منذ العدوان الاسرائيلي على  القطاع  بلغت 151 قاطرة

وكان قد أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، القافلة الثامنة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، والتي تضمنت أكثر من 106 قاطرات محملة بأكثر 1805 طنًا من المواد الغذائية والأدوية، وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية، والخيام، والملابس، والبطاطين والمياه المعدنية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت لسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

مؤسسة مرسال عضو التحالف الوطني القافلة الثامنة والإغاثة الفلسطينيين الأشقاء

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