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مصر

25.3 مليون مستفيد من منصة مودة الرقمية

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من برنامج "مودة" بلغ 30% من الذكور، و70% من الإناث، كما بلغ عدد المستفيدين من أعمال مودة الرقمية 25.3 مليون شخص في محافظات الفيوم، الدقهلية، بورسعيد، القاهرة، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، البحر الأحمر.

وحصل حوالي 800 ألف شاب وفتاة على شهادة التدريب المعتمدة للبرنامج، كما استفاد من الحملة الإعلامية وحلقات التوعية على منصات التواصل الاجتماعي 25 مليون شخص.

وقال الدكتور أيمن عبدالعزيز، المنسق التنفيذي لمشروع مودة، إن إطلاق برنامج "مودة" يأتي في إطار تكليفات الرئيس السيسي منذ ٢٠١٨ للوزارة، خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب، والذي تم بالتعاون مع الإفتاء المصرية والأزهر الشريف والكنيسة ووزارة الأوقاف، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأكد "عبدالعزيز"، لـ"الدستور"، أن إجمالي المستفيدين من مودة بلغ ٩٢٥٠٤٦ شابًا وفتاة، و٢٠٣١٩٦ في الجامعات، و١٤٣٥٤٣ في المعاهد العليا والمتوسطة، كما بلغ عدد مكلفات الخدمة العامة ٢٧١٠٤، وبلغت المعسكرات الصيفية ٢٥٥٠، والمجندين ٧٨٢٧٣، حياة كريمة ١٦١٥٥٣، أما الأحياء المطورة استفاد فيها ١٩٠١ شخص، وفئات المخطوبين ٤٠٥٧٤ شخصًا، المتعافين من الإدمان ١٨٩٧ شخصًا، وأبناء مصر كريمي النسب ٤٠٨ شباب وفتيات، ومن الهيئات الشبابية ١٦٧٧٩ شابًا وفتاة، و١٤٣فتاة من المصانع، و١٨٧٦٢٥ من جلسات البث المباشر على صفحة "فيسبوك"، و٤٩٠١٩٠٠ من الجنسين من المترددين على منصة مودة.

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نيفين القباج التضامن الاجتماعي مودة القباج ايمن عبد العزيز

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