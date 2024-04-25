مهند دياب يفوز بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

فاز المخرج مهند دياب، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان أسوان لأفلام المرأة عن فيلم “نور عيني”.

وقال دياب، إن الفيلم من المشروعات الكبيرة التي تسلط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية وما يتعرضون له أو يعانون منه في حياتهم اليومية من ضعف أو فقدان للبصر أو تنمر أوغيره، وتمكنهم من تخطي هذه العقبة ونجاحهم في دمجهم مجتمعيا، موضحا أن الفيلم يتناول قضاياهم وتوثيقها في رسائل على لسان أبطالها في 7 دول حول العالم كل بطل يمثل وطنه وهم مصر، فلسطين، هولندا، جنوب إفريقيا، بوتسوانا، غانا وأوغندا.

أما فيما يخص أبطال الفيلم، أشار الى أنه يتناول قصة شاب مصري اسمه “عمر” يعيش في احدى القرى الريفية، كان يأمل أن يعمل كول سنتر ورغم المشاكل التي كان يعاني منها ومعاناته من ضعف نظره الشديد الى أنه نجح في تخطي ذلك من خلال استخدامه للعصا البيضاء، أما القصة الثانية لفتاة من أوغندا اسمها “كلير” تعاني من فقدان البصر، نجحت في العزف والغناء وأصبحت رائدة في هذا المجال، وهى من قامت بكتابة أغنية الفيلم وغنائها، وتدور القصة الثالثة حول فتاة كفيفة من فلسطين اسمها “شريهان” ورغم إعاقتها تمكنت من تخطيها وأصبحت تعمل في الإذاعة الداخلية لإحدى المستشفيات، أما القصة الرابعة كانت لـ “أوليسكا” فتاة من جنوب إفريقيا نجحت أيضا في الالتحاق بالمدرسة لتعليمها ودمجها.

أما القصة الخامسة لطفل من هولندا اسمه “مكي” يعاني من إعاقات كثيرة منها البصرية والحركية، وتعرضه لحادث، واتجاه والدته الى إقامة مشروع ترعى فيه الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من نفس إعاقته، فيما تقوم القصة السادسة على طفل صغير من بوتسوانا يتمتع بالذكاء الشديد، إلى أنه يعاني من ضعف شديد في البصر ومرض أعداء الشمس كما نطلق عليه في مصر، ونجحت والدته إلى دعمه ودمجه في التعليم.

وأضاف ان القصة السابعة لفتاة أيضا من أوغندا، ويروي قصتها والدها الذي سعى لدمجها في إحدى المدارس وأصبحت تساعد والدتها في أعمال المنزل، وهو ما أثر على حياتها بشكل كبير.

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