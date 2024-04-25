الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"صناع الخير" تجري 29 عملية جراحية بالعيون للأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

جريدة الدستور

نجحت مؤسسة  صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى اجراء 29 عملية جراحية بالعيون للمرضى من الأسر الأولى بالرعاية في قرى محافظة البحيرة.

 وذلك بعد أن تم توقيع الكشف عليهم فى قافلتين من قوافل مبادرة “عنيك فى عنيا” للحد من مسببات العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والتي تم تنظيمهما مؤخرا بقرية الكنايس مركز كفر الدوار، والشوكه مركز دمنهور.

تفاصيل العمليات الجراحية التي تم إجرائها

وقال هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، إن العمليات الجراحية بالعيون تم إجراءها داخل أحد أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة فى القاهرة وعلى أيدى نخبة من كبار جراحى العيون، حيث تنوعت ما بين إزالة المياه البيضاء وتركيب العدسات وإزالة الظفرة مع ترقيع الملتحمة، بالإضافة الى إزالة المياه الزرقاء والشبكية والحول وغيرها.

خدمات طبية متكاملة للحد من مسببات العمى

وأشار الرئيس التنفيذي لصناع الخير، إلى أن إجراء العمليات الجراحية يأتي في إطار الخدمات الطبية المتكاملة، للحد من مسببات العمى التي يقدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي من خلال مؤسسة صناع الخير.

وأضاف، أن المؤسسة تواصل تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال الوصول بخدمات الاكتشاف المبكر ومنظومة الخدمات الطبية المتكاملة الى الأهالي بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية.

مؤسسة صناع الخير للتنمية التحالف الوطني للعمل الأهلي الأسر الأولى بالرعاية محافظة البحيرة العمليات الجراحية

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: بنك ناصر يهدف لجذب شرائح جديدة من العملاء

صندوق مكافحة الإدمان يطلق يومًا رياضيًا للفتيات المتعافيات

"الهلال الأحمر": قدمنا 175 ألف حقيبة نظافة شخصية للأشقاء السودانيين

التضامن: "مرصد وعي" يستهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية لرصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.. التضامن تعمل على التوسع فى الحماية الاجتماعية

رعاية واتاحة.. التضامن توضح مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة

التحالف الوطنى يرسل قافلة مساعدات من 1000 شاحنة لقطاع غزة

"مرسال" تشارك بـ31 قاطرة في القافلة السابعة لدعم غزة

الأكثر قراءة

أزمة بحراسة مرمى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى نصف نهائى أبطال إفريقيا

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

عاجل|الرئيس السيسى: تحرير سيناء كان تأكيدًا على قدرة هذا الشعب على تحقيق المستحيل

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع فى الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام