"صناع الخير" تجري 29 عملية جراحية بالعيون للأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى اجراء 29 عملية جراحية بالعيون للمرضى من الأسر الأولى بالرعاية في قرى محافظة البحيرة.

وذلك بعد أن تم توقيع الكشف عليهم فى قافلتين من قوافل مبادرة “عنيك فى عنيا” للحد من مسببات العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والتي تم تنظيمهما مؤخرا بقرية الكنايس مركز كفر الدوار، والشوكه مركز دمنهور.

تفاصيل العمليات الجراحية التي تم إجرائها

وقال هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، إن العمليات الجراحية بالعيون تم إجراءها داخل أحد أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة فى القاهرة وعلى أيدى نخبة من كبار جراحى العيون، حيث تنوعت ما بين إزالة المياه البيضاء وتركيب العدسات وإزالة الظفرة مع ترقيع الملتحمة، بالإضافة الى إزالة المياه الزرقاء والشبكية والحول وغيرها.

خدمات طبية متكاملة للحد من مسببات العمى

وأشار الرئيس التنفيذي لصناع الخير، إلى أن إجراء العمليات الجراحية يأتي في إطار الخدمات الطبية المتكاملة، للحد من مسببات العمى التي يقدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي من خلال مؤسسة صناع الخير.

وأضاف، أن المؤسسة تواصل تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال الوصول بخدمات الاكتشاف المبكر ومنظومة الخدمات الطبية المتكاملة الى الأهالي بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية.