التحالف الوطنى يرسل قافلة مساعدات من 1000 شاحنة لقطاع غزة

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني، دخول ١٠٠٠ شاحنة إلي قطاع غزة مقدمة للأشقاء الفلسطينيين منذ بداية الأزمة وحتي الآن.

وأكدت أن المساعدات تضم آلاف الأطنان من المواد الغذائية والوجبات الجاهزة والجافة والأجهزة والمستلزمات الطبية والمياه والبطاطين والملابس، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها مصر والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساندة قطاع غزة.



وصرح الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" إن المؤسسة بصفتها عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي ولكونها أحد أهم المؤسسات التنموية في مصر مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات لأهالي قطاع غزة الذي يعيش واحدة من أسوء الكوارث الإنسانية ويعاني من ظروف استثنائية صعبة، وذلك ضمن خطة التحالف الوطني والدولة المصرية والتي يتم تنفيذها بصورة منتظمة وفقًا لتطور وتصاعد الأحدث في قطاع غزة.



وأشار إلى أن مؤسسة مصر الخير عملت على زيادة دعمها ومساعدتها للأشقاء فى فلسطين خلال شهر رمضان الكريم مؤكدًا على أن قوافل مصر الخير استهدفت تأمين المتطلبات الأساسية من العلاج والغذاء والكساء والغطاء لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها أهالي قطاع غزة كمساعدة ودعم لهم في تحمل الأعباء التي تواجههم، مؤكدًا أن المؤسسة استهدفت التركيز على النواقص من المستلزمات الأساسية وفقًا للقوائم الواردة من الهلال الأحمر الفلسطيني داخل قطاع غزة، والتي إشتملت على المستلزمات الطبية الأساسية و"المياة والمواد الغذائية ومعلبات الطهي الجاهزة ووسائل التدفئة بمختلف منتجاتها.

توفير المستلزمات الطبية

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن توفير المستلزمات الطبية والعلاجية التي تم إرسالها لقطاع غزة تضمنت إرسال حوالى 300 ألف وحدة من المستلزمات الطبية الجراحية العاجلة والأجهزة الطبية، وعدد 30 سرير مستشفي، فضلًا عن إرسال أكثر من نصف مليون علبة دواء ولبن للأطفال بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية من حفاضات الأطفال والتي وصلت إلى ما يقرب من 120 الف وحدة.

وأوضح أن المؤسسة قامت بتجهيز أكثر من 13 سيارة إسعاف بكامل أجهزة العناية المركزة، فضلًا عن دعم السيارات بالأدوية والمستلزمات الجراحية اللازمة لإصابات الجروح البالغة والعمليات الطارئة، مشيرًا إلى استمرار تدفق المساعدات وفقًا لخطة الدولة وفي إطار قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لحين استقرار الأوضاع في قطاع غزة.